Isco, el centrocampista de LaLiga más goleador en 2025... habiendo jugado sólo cinco meses

El capitán del Betis es el segundo máximo realizador español en esta estadística, con 11 goles, tras un Mikel Merino que, entre el Arsenal y la selección española, ha anotado 17 dianas

La sonrisa de Isco, la alegría de los béticos

Isco celebra, junto a Bakambu, el gol que marcó en la vuelta de los octavos de final de la Conference 24-25 al Vitoria de Guimaraes
Jesús Sevillano

Sigue lesionado, aunque encarando la fase final de su recuperación una vez que ha dejado atrás las muletas y ya está pudiendo hacer en solitario y al margen del grupo algunos ejercicios sobre el terreno de juego, pero Isco sigue siendo noticia por sus ... datos y su aportación, no sólo en el fútbol del Betis sino también en el apartado goleador. Y es que, ahora que está de moda que los centrocampistas se acerquen cada vez más al área y tengan acierto de cara a la portería contraria, el malagueño destaca en lo que respecta a LaLiga en este año 2025, más si cabe después de que el de Arroyo de la Miel 'sólo' pudiese jugar partidos oficiales entre enero y mayo, es decir, cinco meses, ya que en agosto, en el último encuentro de la pretemporada 25-26 volvió a caer lesionado.

