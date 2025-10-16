Isco, el centrocampista de LaLiga más goleador en 2025... habiendo jugado sólo cinco meses

Sigue lesionado, aunque encarando la fase final de su recuperación una vez que ha dejado atrás las muletas y ya está pudiendo hacer en solitario y al margen del grupo algunos ejercicios sobre el terreno de juego, pero Isco sigue siendo noticia por sus ... datos y su aportación, no sólo en el fútbol del Betis sino también en el apartado goleador. Y es que, ahora que está de moda que los centrocampistas se acerquen cada vez más al área y tengan acierto de cara a la portería contraria, el malagueño destaca en lo que respecta a LaLiga en este año 2025, más si cabe después de que el de Arroyo de la Miel 'sólo' pudiese jugar partidos oficiales entre enero y mayo, es decir, cinco meses, ya que en agosto, en el último encuentro de la pretemporada 25-26 volvió a caer lesionado.

El caso es que Post United ha elaborado una estadística sobre los centrocampistas más goleadores en este año natural 2025 hasta el momento e Isco es el futbolista de toda LaLiga que participa desde esta demarcación, aunque su perfil sea ofensivo, atacante, quizás más como mediapunta, que más tantos ha anotado en este periodo. El malagueño y capitán del Betis ha firmado once dianas, desde que le marcó en enero al Huesca el gol que decantó el duelo de la Copa del Rey jugado en la tarde del 5 de enero, con las cabalgatas de los Reyes Magos en las calles, hasta el que le marcó al Rayo Vallecano en Madrid el 15 de mayo.

🚀 MIKEL MERINO ES EL CENTROCAMPISTA MÁS GOLEADOR DE ESTE 2025



📈 Lo hace tras superar a Bruno Fernandes en este parón de selecciones



⚡️ Los 17 goles se reparten en 9 para su club y 8 en la selección pic.twitter.com/CrLcQdRF9T — Post United (@postunited) October 15, 2025

En estos cinco meses naturales, Isco ha celebrado ocho goles en LaLiga, dos en la Conference League (los dos tantos al Vitoria de Guimaraes, uno en cada partido) y el ya referido en la Copa del Rey.

Isco es el séptimo jugador de las cinco grandes ligas en esta estadística y segundo español, ya que Mikel Merino, entre el Arsenal y la selección española, acumula 17 goles. El futbolista navarro no ha sufrido lesiones de importancia y ha estado a disposición, tanto de Mikel Arteta como de Luis de la Fuente en todo este año natural. En esta 'clasificación' hay futbolistas como Bruno Fernandes (Portugal y Manchester United), Eze (Inglaterra, Crystal Palace y Arsenal), Kevin de Bruyne (Bélgica, Manchester City y Nápoles), McTominay (Escocia y Nápoles), Xavi Simons (Países Bajos, Leipzig y Tottenham), Sancet (España y Athletic Club), Tolisso (Francia y Olympique Lyonnais) y Arda Guler (Turquía y Real Madrid). Todos ellos igualan o superan los diez goles.