Suscríbete a
+Palmera

El Betis hace oficial la renovación de Isco hasta 2028

El club verdiblanco lo ha anunciado con una lona en los prolegómenos del encuentro ante el Girona

Betis - Girona: resumen, goles y última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Betis - Girona, en directo

La lona que ha exhibido el Betis para anunciar la renovación de Isco
La lona que ha exhibido el Betis para anunciar la renovación de Isco abc
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis ha anunciado la renovación de Isco hasta 2028 con un espectacular tifo desplegado en la grada de Fondo minutos antes del inicio del encuentro ante el Girona. El club había cerrado estos días la negociación con el capitán, iniciada el pasado ... verano, tal y como avanzó Alfinaldelapalmera.com y ABC de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app