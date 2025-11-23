El Betis hace oficial la renovación de Isco hasta 2028

El Betis ha anunciado la renovación de Isco hasta 2028 con un espectacular tifo desplegado en la grada de Fondo minutos antes del inicio del encuentro ante el Girona. El club había cerrado estos días la negociación con el capitán, iniciada el pasado ... verano, tal y como avanzó Alfinaldelapalmera.com y ABC de Sevilla.

La grada de la Cartuja ha reaccionado con una tremenda ovación para celebrar esa ampliación del vínculo de su jugador fetiche. «Va a ser fácil porque tanto el Betis como yo queremos alargar nuestro camino juntos. Ojalá sean unos años más. Yo quiero jugar en el Nuevo Villamarín, a ver si llegamos a un acuerdo que si no, no me va a dar tiempo», apuntó el propio Isco hace diez días cuando presentó la película-documental junto a su esposa, Sara Sálamo.

Tras confirmarse las buenas sensaciones del futbolistas en estas dos semanas de parón liguero, en las que ha vuelto a ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros, el Betis e Isco limaron los últimos detalles de ese contrato que lo vinculará con la entidad verdiblanca hasta 2028. La mejor manera de celebrar su regreso al fútbol, después de que este fin de semana se haya estrenado en una convocatoria en esta campaña. Por ahora, el capitán ha iniciado el partido ante el Girona desde el banquillo, aunque la idea sería que dispute sus primeros minutos a lo largo del encuentro.