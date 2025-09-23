Invasión inglesa en Sevilla: 3.500 aficionados del Nottingham Forest con entrada y concentración en el parque de los Perdigones

Los aficionados del Nottingham Forest han agotado las 3.385 entradas que el Real Betis había puesto a su disposición para poder presenciar en directo el duelo correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League que se jugará este miércoles a partir de las 21.00 en el estadio de la Cartuja. A esas localidades hay que añadirles las de clase A que también han adquirido, con lo que se esperan alrededor de 3.500 seguidores británicos en las gradas.

El Forest, atendiendo a las indicaciones del Betis y de la UEFA, repartirá sus entradas en un hotel cercano a la Plaza de Armas y ha citado a sus aficionados para que se concentren en el parque de los Perdigones en las horas previas del encuentro destacando su ubicación cercana al centro de la ciudad y a 30 minutos andando del estadio de la Cartuja.

Los aficionados del equipo de Nottingham no tienen fama de ser conflictivos y se espera que no se produzcan incidentes, en todo caso, como en cualquier partido de competición europea, el encuentro ha sido declarado de alto riesgo por las autoridades y contará con especiales medidas de seguridad.

El club inglés ha avisado, además, a sus aficionados de que el encuentro se disputa en la Cartuja y no en el Benito Villamarín para que no haya confusiones aclarando que el motivo es que hay obras en el coliseo heliopolitano y no está disponible en estos momentos.

También se recuerda que las leyes españolas prohíben que se sirva alcohol en los estadios, con lo que no podrán beber una vez superen la zona de entrada. Los aficionados del Forest estarán ubicados en la zona habilitada para la grada visitante entre Gol Norte y Fondo y no podrán abandonar el estadio hasta pasados 15 ó 30 minutos del término del encuentro, por motivos de seguridad.

Además del Nottingham Forest, el Betis se medirá al Ludogorets, Genk, Olympique Lyonnais, Utrech, Dinamo de Zagreb, Paok y Feyenoord en esta fase de grupos de la Europa League.