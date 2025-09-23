La intrahistoria de la junta del 23-S

Cuando se cumplen diez años de la histórica junta extraordinaria de accionistas del Real Betis Balompié convocada por Francisco Estepa, administrador judicial del paquete mayoritario de acciones representando a las acciones tituladas por Farusa, quiero contar la intrahistoria de todo lo que ocurrió.

Me ... encontraba de vacaciones cuando me enteré, en pleno verano de 2015, de la convocatoria de aquella trascendente asamblea. A pesar de ello, no quedaba más camino que el de comenzar a planificar el escenario porque la carga de trabajo que se nos venía encima no tenía parangón en la historia de la sociedad. Tuve muy claro desde el principio, y no me equivoqué, del impacto entre el cuerpo accionarial y que la asistencia iba a ser numerosa, sin parangón, por lo que no quedaba más camino que prepararnos para revisar toda la documentación que iría llegando a conciencia.

En aquellas fechas, era el responsable informático y de organización de las juntas de accionistas y di instrucciones muy estrictas a las personas que gestionaban las cesiones y acreditaciones, referentes a los siguientes supuestos:

1.- No se admitiría, bajo ningún concepto o circunstancia, hojas de representación y/o acreditación que no vinieran firmadas y acompañadas de fotocopia del NIF del titular de cada acción.

2.- No se modificaría, bajo ningún concepto o circunstancia, ningún dato en el programa que no estuviese documentado, comprobado y firmado en la solicitud de cambio de algún tipo de dato. Ni siquiera modificábamos las abreviaturas o nombres compuestos sin la solicitud debidamente firmada y autorizada por el secretario del consejo de administración.

Esto provocó que, siendo objeto de titulares escandalosos, se publicase que se habían acreditados a anónimos y que así figuraban tanto en los listados de representación como en el original del libro de accionista depositado ante el notario.

Estos casos, relacionados con el punto 2, eran aquellos en los que había personas que figuraban en las hojas de representación con su nombre y apellidos y su NIF, fotocopia del NIF y su firma, y al comprobarse que efectivamente el NIF era el correcto se admitía, exigiendo el original del boletín de compra de las acciones, pero no se modificaba el dato de nombre y apellidos hasta tanto el titular no lo solicitara, tal y como se explica en el punto 2. En definitiva, nos asegurábamos de que cualquier cambio que se produjera en el libro de accionista electrónico y por tanto difiriera del libro original del notario, estuviese escrupulosamente documentado.

El trabajo que hicieron las personas del servicio de Atención al Betico fue inconmensurable, aguantando en algunos casos, quizás demasiados, las amenazas de los de siempre, los malos modos de los de habituales. Ninguno de ellos logró el objetivo de hacernos retroceder en cuanto a la firmeza de nuestro criterio, por lo que siempre me sentiré orgulloso del trabajo que hicieron al no doblegarse ante nadie, y ese nadie incluye algún consejero de épocas recientes a aquellos meses que traía documentación y les decía: «Registra esto y mañana traigo las fotocopias de los NIF». Obteniendo una rotunda negativa por respuesta. Las instrucciones fueron claras: el Betis estaría por encima de todo y de todos y ninguna irregularidad o descuido iba a provocar manchar el nombre de la institución.

López Catalán, Castaño y Haro, antes de la junta del 23-S raúl doblado

Mientras tanto, iba trabajando en el dispositivo de recuento de votación, decantándome por una modalidad de conteo a través de PDA (aún no conocíamos el procedimiento de mandos a distancia que quedó implantando un año después) y trabajamos en un programa para conectarlo con la base de datos principal conforme se fueran leyendo las papeletas de voto. Para ellos colocamos antenas wifi por toda la sala que garantizaran la conexión de las PDA, creando una red local al tiempo que desconectábamos las propias antenas wifi del hotel con la intención de evitar cualquier tipo de interferencias, dado el elevado número de personas acreditadas, 439, jamás visto hasta la fecha, pero que no impidió que todo acabara saliendo bien desde el punto de vista técnico y organizativo.

El día a día de la Oficina de Atención al Accionista fue frenético: el volumen de cesiones era inmenso, hasta tal punto que teníamos que poner apoyo para ir revisando la documentación, confirmando las firmas, los datos de los cedentes y las fotocopias del NIF de cada uno para, posteriormente, informatizar todo el proceso. El programa impedía duplicidades y la perniciosa idea de ceder más o menos acciones de las que realmente detentaba el titular. Y así vivimos, o sobrevivimos, hasta el mismo día 23, el de la celebración de la asamblea, que montábamos el dispositivo en el hotel Silken Al-Andalus, sede de la histórica cita, para el exhaustivo acceso a la sala como el de la mesa de control como la conexión de las PDA.

Recuerdo, entre muchas de las situaciones de última hora que se produjeron, algunas incidencias que me tocó resolver casi sobre la marcha: accionistas que habían cambiado de opinión respecto a su cesión o incluso quienes, a última hora, decidían asistir revocando las cesiones previamente formuladas, quizás motivados por querer presenciar en primera persona todo cuando estaba por dilucidarse en tan trascendental asamblea.

El incio de la junta del Betis

Una vez cerrada la mesa de acreditación y el pertinente control de acceso, comenzó la junta. Nada más arrancar, Manuel Castaño se enteró que la candidatura de Ahora Betis Ahora (ABA), liderada por Ángel Haro y José Miguel López Catalán, estaba conformada por doce integrantes mientras que la suya solo tenía seis nombres para conformar el consejo de administración en caso de resultar vencedor. Vino a la mesa de control en mi búsqueda para preguntarme si era cierto y en ese momento me dijo que esperara unos instantes para poder incrementar su lista e igualarla en número con la de sus rivales. En ese añadido figuraba el que con posterioridad se convertiría en protagonista de la denuncia de supuesta junta trucada.

Se comenzó votando uno por uno a cada candidato a integrar el nuevo consejo, siendo el primer nombre para valorar el del presidente en vigor, Juan Carlos Ollero Pina. Rápidamente comprobamos que el proceso sería muy lento, ya que se tenía que votar consejero a consejero, hasta por doce veces por candidatura. Un accionista (tristemente ya fallecido), con todo el sentido común, se levantó y propuso que sólo se votara a las cabezas de cada candidatura, puesto que se entendería imposible que pudieran darse triunfos parciales entre candidatos de ambas formaciones. Todas las partes en litigio aceptaron lo ya votado y de inmediato procesé los datos, una vez terminada la votación de las dos cabezas de ambas candidaturas.

Unos minutos después, interminables para la mayoría de los accionistas que llenaban el salón del hotel dispuesto para la ocasión, llevé al secretario de la asamblea las actas de votaciones de ambas candidaturas y procedió a su lectura pública con la consiguiente felicidad entre el bando vencedor, no sólo en el porcentaje accionarial sino en el de número de accionistas que los habían apoyado. Recuerdo aún, como si fuera ayer, los abrazos de mis compañeros yel agradecimiento por el trabajo realizado. Habíamos recibido amenazas todos y el resultado despejaba todas las dudas sobre el cambio que querían los béticos para el futuro de la entidad.

Manuel Castaño, tras hacerse públicos los resultados, se opuso a aceptarlos y mostró dudas sobre el respaldo obtenido por ABA y se encomendó al notario la custodia de la documentación para proceder a su posterior revisión, que, tras petición suya, tuvo lugar días después en la antigua sala de juntas del estadio Benito Villamarín, dejando bien a las claras que no podían fotografiar ningún tipo de documento pero sí tomar nota de lo que estimaran conveniente, siempre acompañados por dos personas del club que garantizaban la custodia de todo el material en cuestión.

Una vez finalizadas las tareas de revisión, volvimos a guardar la documentación a la espera de cualquier novedad o posterior requerimiento. Mientras tanto, periodistas de esta ciudad de Sevilla sacaban a diario noticias relativas a la manipulación de datos en la pasada junta de accionistas y la utilización de votos de personas fallecidas (Junta de los muertos«, llegaron a titular), pese a que disponíamos de un informe de quien había sido consejero, el prestigioso notario José Montoro (QEPD), que validaba para el proceso en revisión las herencias yacentes, término de la jurisdicción civil por el cual los herederos de los accionistas fallecidos quedaban obligados a firmar un documento por el que nombraban a un representante para la junta, teniendo este la potestad de ceder la representación de los títulos a un tercero o acreditarse como representante de las mismos. Todo tenía que venir acompañado del certificado de defunción, fotocopias de los NIF de cada uno de los integrantes de la comunidad hereditaria y, lógicamente, las firmas de la totalidad de concurrentes.

En total el porcentaje de acciones que utilizaron este sistema de representación apenas supuso el 0,6% del total de títulos presentes en sala cuando quedó constituida la asamblea, quedando pues más que demostrado el insulto a la voluntad mayoritaria de los béticos (llamados despectivamente y desde distintos altavoces mediáticos con el siempre desagradable término de funerarios) por algo que apenas tuvo incidencia en el proceso final y que, además de legal, cumplía con la voluntad de los herederos.

No contentos con eso,el bando derrotado acabó por presentar la denuncia, firmada por uno de los integrantes de la candidatura de Manuel Castaño.

Tras ello, la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional) pidió toda la documentación de la junta de accionistas y, con gran satisfacción y enorme confianza en todo lo que se había trabajado en aras del máximo respeto a las normas que regularon el proceso, comenzamos a preparar todo aquello cuanto fue requerido, para lo cual destinamos ingentes medios humanos y materiales, dado el volumen de todo lo requerido.

Gracias a las fotos de la denuncia que aparecían publicados en medios digitales, saltándose la ley de protección de datos, pudimos señalar con post it cada una de las hojas que íbamos viendo. Pusimos todas estas en una caja grande y cada post it llevaba el número de página donde figuraba en la denuncia. Llevamos la documentación requerida a la sede de la UDEF en la comisaria de la calle Blas Infante. Yo mismo entregué dicha documentación, recogida en dieciséis cajas, y expliqué a los funcionarios cómo estaba configurada cada papel de la misma: en la caja número 1 estaba toda la documentación que se reflejaba en la denuncia y en el resto de las cajas, toda la restante documentación de la junta de accionistas.

Las palabras del funcionario fueron «nos habéis ahorrado mucho trabajo», y mi respuesta fue que no teníamos nada que esconder y que qué mejor demostración que colaborar al máximo.

El posterior informe de la UDEF fue concluyente: todas las firmas eran confirmadas por sus titulares, quienes fueron citados uno a uno. De igual modo quedó probada la veracidad de las respectivas fotocopias de los NIF y también ocurrió lo mismo con los casos ya descritos sobre herencias yacentes, ratificadas por sus titulares, de modo que los mal llamados «funerarios» demostraron fehacientemente cumplir con la voluntad de sus seres queridos.

La denuncia fue interpuesta contra quienes desde esa junta eran ya vicepresidentes del club, Ángel Haro y José Miguel López Catalán; el secretario no consejero del consejo de administración, Álvaro Viguera; y el vicesecretario no consejero del mismo órgano, José Antonio Guerrero. Ninguno de ellos hubiera podido manipular lo más mínimo, ni sugerirlo, porque ni yo como responsable organizativo de la junta ni ninguno de mis colaboradores hubiesen consentido ningún tipo de práctica que hubiera quebrado la voluntad de los accionistas de la entidad: «El Betis por encima de todo y de todos».

Es por esto por lo que siempre me tomé como algo personal dicha denuncia. Las personas con las que tuve el orgullo de trabajar directamente hicieron un trabajo sensacional, no permitiendo ninguna excepción a las reglas establecidas, no aceptando ninguna representación sin las firmas de todas las partes intervinientes, las fotocopias de NIF requeridas y la documentación necesaria en cada caso, viniese de quien viniese.

Todo lo vivido en aquellos meses fue agotador, tanto en el plano profesional como en el personal, pero quedó demostrado que aquellos titulares tendenciosos se desmontaban uno tras otro, eliminando cualquier mancha sobre los profesionales que intervinimos en la convocatoria y celebración de tan histórica asamblea quienes siempre, siempre, estuvieron a la altura del club, de los valores que este representa y de sus accionistas.

Los asistentes a la junta fueron 439, se representaron a 3.092 personas y de todas ellas se obtuvo fotocopia de cada DNI, firmas, escrituras cuando se trataba de sociedades, certificados de defunciones, firmas de herederos, dando una idea del enorme trabajo llevado a cabo por todos mis compañeros. Al tiempo que quedó patente la voluntad de una amplia mayoría de accionistas de cambiar el rumbo del club.

Una vez transcurridos diez años de aquellos acontecimientos, nadie puede negar la evolución y crecimiento del club. Todo aquello supuso un antes y un después, un punto de inflexión para terminar con la travesía del desierto de la que veníamos por muchas circunstancias. La estabilidad judicial, acompañada por la social, era y es crucial. No se trata de pasar factura a nadie, pero una década después quiero, con este relato de lo vivido en primera persona, dejar clara la honradez, dedicación y honestidad de todas las personas que estuvimos al frente de un dispositivo histórico para que se celebrase una junta de accionistas que cambió, para bien, el rumbo del Real Betis Balompié.