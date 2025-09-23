Suscríbete a
La intrahistoria de la junta del 23-S

Antonio Jiménez, director de tecnología y sistemas del Betis en esa etapa, recuerda lo sucedido en la histórica asamblea en la que Haro y Catalán vencieron a Castaño y cambiaron el rumbo de la entidad

Ángel Haro y José Miguel López Catalán celebran el triunfo de Ahora Betis Ahora en la junta de accionistas de septiembre de 2015
Antonio Jiménez

Cuando se cumplen diez años de la histórica junta extraordinaria de accionistas del Real Betis Balompié convocada por Francisco Estepa, administrador judicial del paquete mayoritario de acciones representando a las acciones tituladas por Farusa, quiero contar la intrahistoria de todo lo que ocurrió.

Me ... encontraba de vacaciones cuando me enteré, en pleno verano de 2015, de la convocatoria de aquella trascendente asamblea. A pesar de ello, no quedaba más camino que el de comenzar a planificar el escenario porque la carga de trabajo que se nos venía encima no tenía parangón en la historia de la sociedad. Tuve muy claro desde el principio, y no me equivoqué, del impacto entre el cuerpo accionarial y que la asistencia iba a ser numerosa, sin parangón, por lo que no quedaba más camino que prepararnos para revisar toda la documentación que iría llegando a conciencia.

