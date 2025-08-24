Un inicio de campeonato del Betis similar al de hace dos años

El Betis ha ha afrontado los primeros 180 minutos del campeonato. Dos jornadas en las que el equipo entrenado por Manuel Pellegrini ha sumado cuatro de los seis puntos en juego. Al empate a domicilio con el Elche (1-1) le siguió el triunfo ante el Alavés (1-0) del viernes en la Cartuja. A la espera de los resultados del domingo y el lunes que completen la jornada, el equipo bético se encuentra en la segunda posición de la clasificación.

Cuatro de seis antes de una semana en la que jugará dos partidos más. El próximo miércoles (21.00), ante el Celta a domicilio en encuentro correspondiente a la sexta jornada del campeonato que ha sido adelantado. Cuatro días después será el Athletic el que visite la Cartuja en partido de la tercera jornada.

El solitario gol de Lo Celso ante el Alavés permitió al equipo bético firmar el primer triunfo de LaLiga 25-26 y sumar un total de cuatro puntos. Balance similar al de hace dos años. Entonces también hubo un partido ganado y un empate del Betis en las jornadas iniciales del campeonato en Primera división.

En el arranque de la temporada 23-24, el equipo verdiblanco ganó al Villarreal por 1-2 después de los goles de Ayoze, Jorge Cuenca y Willian José. Justo una semana después, el partido ante el Atlético de Madrid en el Benito Villamarín correspondiente a la segunda jornada terminó con el resultado de 0-0.

La era Pellegrini en el Betis comenzó con la mejor puntuación posible. Seis de seis en puntos en las dos primeras jornadas de LaLiga 20-21 tras los triunfos ante el Alavés (0-1) y Valladolid (2-0). Balance idéntico al de la temporada 22-23, que comenzó con los partidos ganados por el equipo verdiblanco ante el Elche (3-0) y el Mallorca (1-2).