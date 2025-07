El inicio del Betis deja destellos y detalles a corregir

Esto apenas ha arrancado. Ni siquiera se han cumplido dos semanas desde la vuelta de los futbolistas del Real Betis a los entrenamientos. De hecho, jugadores como Isco, Lo Celso, Cucho Hernández, Ricardo y el recién firmado Riquelme ni siquiera participaron ayer ... ya que se incorporaron el lunes al grupo que estaba en Portugal debido a que terminaron más tarde la campaña 24-25 . De ahí que las conclusiones a extraer de los primeros minutos de fútbol del Betis en este verano deben realizarse con cautela. El inicio oficial del curso queda todavía a cuatro semanas. Hay camino por andar. En el césped y también en los despachos por parte de la dirección deportiva verdiblanca.

De momento, las primeras conclusiones las dejó la participación del Betis en un triangular en Faro junto al Farense y el Leiria, equipos de la Segunda Liga de Portugal. Torneo con partidos de 45 minutos de duración y que completó la fase de pretemporada realizada por el equipo verdiblanco en Portugal. Triunfo inicial y derrota en el segundo de los encuentros. Destellos de algunos futbolistas de la cantera que han comenzado a buen nivel el verano futbolístico. Velocidad, verticalidad e intenciones de llegar con peligro al área contraria. Se pudo comprobar en las botas de Pablo García, Ortiz, Mateo y Morante. La rapidez es clave en el fútbol. A la hora de mirar hacia la portería contraria y también cuando toca defender el área propia. Faltó acierto para cerrar en la jugada de Leiria en el segundo partido.

Once inicial del equipo bético en el primer amistoso de pretemporada con presencia de canteranos, entre ellos Pablo García, Mateo Flores y Morante, destacados con criterio, velocidad y verticalidad. El primero fue el encargado de abrir el marcador. Llegada de Perraud por el costado izquierdo, centro que no despeja la defensa del equipo portugués y Pablo García, atento al desarrollo de la acción, remató con el pie izquierdo para establecer el 0-1.

Tuvo poco después el propio Pablo García una ocasión despejada por el guardameta del Farense, Lucas Cañizares, en una jugada iniciada por Mateo. Vieites apareció para evitar llegadas del equipo portugués. No encontró portería el Farense y el que sí marcó fue de nuevo el Betis. Golazo de Altimira que culminó una conducción con un remate lejano y ajustado que entró por la escuadra. Con alguna llegada de Morante al área del Farense se llegó al final del primero de los encuentros del Betis en el torneo.

Ficha técnica SC Farense: Lucas Cañizares; D'Agrella, Ruben Fernandes, Matteo, Duarte Furtado; Bruno Almeida, Seruca, Rivaldo, Rui Costa; Cuba y Jaime.

Real Betis: Vieites; Ortiz, Bartra, Oreiro, Perraud; Mateo Flores, Altimira; Pablo García, Iker, Morante; y Bakambu.

Goles: 0-1, m. 5: Pablo García. 0-2, m. 38: Altimira

Árbitro: Marcos Brazao. Mostró tarjeta amarilla a Altimira

Otra alineación

Cambio de once para el segundo partido. La alineación dejó de nuevo presencia de futbolistas de la cantera, la vuelta a los terrenos de juego de Chimy y también la presencia de Borja Iglesias. El delantero gallego, al igual que había pasado con Bakambu en los primeros 45 minutos del torneo, no tuvo ni una ocasión durante el tiempo que estuvo en el césped.

A diferencia de lo ocurrido ante el Farense, le costó más al Betis generar fútbol a pesar del buen arranque de Mawuli. Por otro lado, faltó algo de velocidad para cerrar en defensa. En un envío en profundidad del equipo portugués llegó el gol que decidió el marcador. Aitor no acertó en el despeje y Rudy se vio superado en la carrera por Jair, que definió ante Adrián. Eran momentos en los que el Leiria tenía el mando. Adrián despejó un remate de Jordan Van der Gaag. Cambió algo el panorama en el ecuador del encuentro aunque tampoco mucho. Algunos detalles de Fornals y las ganas de Chimy permitieron al equipo bético llegar al área contraria. Natan tuvo una ocasión en un remate de cabeza tras un saque de esquina pero no terminó encontrando portería el Betis. Tuvo alguna ocasión más el Leiria aunque el marcador no se movió. La fase de pretemporada en Portugal se cierra para el Betis con un triunfo y una derrota. La próxima prueba, el viernes ante el Córdoba en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.