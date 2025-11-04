Suscríbete a
Real Betis

El impacto de Antony en el Betis

Con su doblete al Mallorca, el de Osasco se ha convertido en el máximo goleador del Betis con cinco tantos

Además, con las dos asistencias que ha dado desde su regreso, ha participado en el 43,75 por ciento de los goles del equipo estando en el campo

El Antony más productivo en tareas ofensivas

Antony celebra con el puño en alto su doblete goleador frente al Mallorca
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Es el hombre del momento. Él le está tremendamente agradecido a los béticos por el cariño recibido desde su fichaje en el mercado de invierno de la pasada temporada, y los aficionados verdiblancos son muy felices con él. Por partidos como el de La ... Cerámica o el del domingo ante el Mallorca en la Cartuja lo esperó tanto el Real Betis en el último zoco veraniego y condicionó su planificación deportiva para la temporada. Cuatro goles en esos dos encuentros, a cual más golazo, para darle cuatro puntos al equipo de Pellegrini, el punto en Villarreal y los tres ante el Mallorca gracias los dos primeros tantos que anotó sacando a relucir su prodigiosa pierna zurda. Es Antony. Sin Isco -aunque el malagueño está cada vez más cerca de volver-, el brasileño es en estos momentos el jugador franquicia del Betis, el líder que encabeza a ese grupo de futbolistas, como Bellerín, Natan, Abde, Fornals, Amrabat o el Cucho Hernández, cuyos rendimientos individuales también están destacando en sus respectivas facetas y están haciendo que el colectivo bético funcione mejor.

