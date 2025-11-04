El impacto de Antony en el Betis

Es el hombre del momento. Él le está tremendamente agradecido a los béticos por el cariño recibido desde su fichaje en el mercado de invierno de la pasada temporada, y los aficionados verdiblancos son muy felices con él. Por partidos como el de La ... Cerámica o el del domingo ante el Mallorca en la Cartuja lo esperó tanto el Real Betis en el último zoco veraniego y condicionó su planificación deportiva para la temporada. Cuatro goles en esos dos encuentros, a cual más golazo, para darle cuatro puntos al equipo de Pellegrini, el punto en Villarreal y los tres ante el Mallorca gracias los dos primeros tantos que anotó sacando a relucir su prodigiosa pierna zurda. Es Antony. Sin Isco -aunque el malagueño está cada vez más cerca de volver-, el brasileño es en estos momentos el jugador franquicia del Betis, el líder que encabeza a ese grupo de futbolistas, como Bellerín, Natan, Abde, Fornals, Amrabat o el Cucho Hernández, cuyos rendimientos individuales también están destacando en sus respectivas facetas y están haciendo que el colectivo bético funcione mejor.

El Betis olvidó de un plumazo contra el Mallorca la derrota ante el Atlético de Madrid con una primera parte superlativa cabalgando a lomos de Antony. No hicieron los verdiblancos un buen primer tiempo ante los rojiblancos aunque en el segundo, con las ocasiones de uno y otro equipo, pudieron obtener un mejor resultado. Lo que Pellegrini ha llamado en alguna ocasión como 'partido falso'. Así que, aun pudiendo conseguir una mayor goleada, no era de extrañar que el cuadro de Arrasate pagase los platos rotos para seguir la estela de los cuatro primeros de la tabla y agarrar con las dos manos una quinta plaza que deberá blindar en esta parte del campeonato el conjunto bético para llegar en una buena colocación, no sólo respecto a puestos sino también en cuanto a puntos, al tramo final de LaLiga, entre marzo y mayo, y ver si puede ser una alternativa real a la Champions, a expensas de saber si esa quinta posición dará billete para la máxima competición europea y de lo que vaya ocurriendo en la Copa del Rey y la Europa League. Porque el año pasado lo peleó, pero entre que llegó tarde (perdió puntos importantes en la primera vuelta), perdió el partido clave ante el Villarreal el Domingo de Ramos en el Villamarín, y ya se centró en la Conference, al final el cuadro castellonense le ganó en el sprint.

«¿Antony? La calidad la tiene. Siempre es un jugador desequilibrante y tiene ganas de aportar» Manuel Pellegrini Entrenador del Betis

Eso en lo colectivo y en referencia a una lectura más general que puede hacerse del caminar del Betis hasta el momento antes de que se cumpla el primer tercio del campeonato 25-26. Porque en lo individual hay que centrarse en Antony. El brasileño, tras sus dos goles al conjunto balear, ya se ha convertido en el máximo goleador del Betis en la presente temporada entre todas las competiciones. Con cinco dianas (dos al Villarreal y al Mallorca y una al Nottingham Forest), supera los cuatro tantos del Cucho Hernández, todos ellos en LaLiga, a la Real Sociedad, al Osasuna, al Levante y al Espanyol. Pero es que además, suma dos asistencias, una a Bakambu ante el equipo ingles y la de Abde para el tercer tanto en el duelo del domingo frente a los mallorquinistas. Así las cosas, el de Osasco, que no jugó los primeros cuatro partidos con el Betis, acumula siete participaciones de gol en los nueve partidos que ha jugado hasta ahora.

En esos nueve encuentros en los que ha intervenido el brasileño (fue suplente y se quedó sin minutos ante el Ludogorets y el Atlético Palma del Río), el conjunto verdiblanco ha marcado 16 goles, por tanto, los cinco goles y dos asistencias de Antony suponen que el impacto ofensivo del futbolista fichado por el Manchester United en el pasado mercado de verano alcanza ya el 43,75 por ciento.

Respecto a la pasada temporada, Antony jugó, entre LaLiga y la Conference, 26 partidos con la camiseta que luce el escudo de las trece barras. En esos encuentros, el Betis marcó 51 tantos, de los cuales 14 salieron de las botas del extremo entre goles y asistencias, lo que significa que el de Osasco participó en el 27,45 por ciento de los goles.

Ante el Mallorca, Antony completó su mejor partido en cuanto a producción ofensiva se refiere. Participó en los tres goles del Betis, dos los marcó él y en el tercero asistió a un Abde que, con una celebración que se ha hecho viral, le agradeció el pase para que el marroquí anotase su tercer gol de la temporada. Era su segundo doblete anotador como futbolista verdiblanco pero fue la primera vez que sumó una asistencia, dado que con anterioridad sí había marcado un gol y había dado un pase decisivo en varias ocasiones.

Pulverizando registros

Además, Antony está alcanzando, e incluso superando, sus mejores números personales en el Betis. Sólo en LaLiga, los nueve goles anotados en los 24 partidos que ha disputado hasta ahora sólo están superados por Rubén Castro, que marcó 10 tantos, y por Ricardo Oliveira que marcó 15. El brasileño pulveriza, además, las cifras de su arranque en el Ajax de Amsterdam, con el que marcó 8 goles y dio 8 asistencias en sus primeros 20 partidos hace ya cinco temporadas. El noveno no lo marcó hasta su 32º encuentro con el equipo de los Países Bajos. En el Betis esos nueve goles los ha hecho en los 24 partidos ya reseñados. Por su parte, con el Manchester United, el de Osasco marcó 12 goles y dio 5 asistencias en 96 partidos, mientras que ahora con el Betis acumula 14 goles y 7 asistencias en 35 duelos.