La imagen de la piña del Betis: Haro, Catalán y los dirigentes celebraron la victoria en el derbi con los jugadores en el vestuario

Poco a poco van saliendo a la luz imágenes del interior del Sánchez-Pizjuán tras la victoria del Real Betis ante el Sevilla FC en El Gran Derbi de la 14ª jornada de LaLiga 25-26. El club verdiblanco, a través de su departamento de ... comunicación y redes sociales, publicó en la tarde de ayer un vídeo en el que se puede comprobar lo que es actualmente la entidad: una piña, una familia, en la que todos van a una.

Y es que, a modo de resumen y comenzando por unas palabras de Antony sobre el césped del campo de Nervión en las que aseguraba el brasileño tener plena confianza en el equipo, en los compañeros que jugaban el derbi, pese a las importantes bajas con las que contaba Pellegrini, y también aparecen las declaraciones del técnico chileno tras el Betis - Utrecht en las que el santiaguino da el parte de bajas (Isco, Antony, Pau López, Bellerín, Lo Celso y Amrabat) sin ningún tipo de lamentaciones, el final del vídeo es destacado.

Una confianza desorbitada.



Porque se ve al presidente Ángel Haro, al vicepresidente José Miguel López Catalán y a consejeros béticos, como José María Pagola o Carlos González de Castro, en la puerta del vestuario visitante del Sánchez-Pizjuán felicitando uno a uno a Manuel Pellegrini por la victoria y también cómo se unen a la fiesta que habían empezado los jugadores, técnicos y utilleros, junto a Joaquín o Manu Fajardo en ese vestidor.

Un merecido triunfo de club, de entrenador, de plantilla y para toda una afición que por fin pudo celebrar y disfrutar volver a ganar en el estadio del eterno rival gracias a los tantos de Fornals y Altimira.