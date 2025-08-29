La ilusión de Pablo García y Ortiz por ir a la selección sub 21: «Con ganas de aprovechar esta oportunidad»

Ángel Ortiz y Pablo García, con la camiseta de la selección española

El rendimiento de los canteranos del Betis Ángel Ortiz y Pablo García ha tenido recompensa. Ambos han sido convocados por la selección española sub 21 para los partidos ante Chipre y Kosovo en los días 5 y 9 de septiembre correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa de la categoría que se disputará en 2027.

Ortiz y Pablo García se encuentran entre los 23 futbolistas convocados por el nuevo seleccionador español sub 21, David Gordo. Los jugadores iniciarán los entrenamientos el próximo lunes 1 de septiembre en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Una vez conocida la noticia, ambos futbolistas han valorado la convocatoria en palabras a los medios oficiales del Betis. «Muy contento, feliz, muy agradecido también por esa llamada. Siempre es un sueño poder seguir creciendo, en este caso en la selección, le doy mucho valor. A seguir 'currando' para poder estar en próximas convocatorias», comentaba Pablo García.

Mientras, Ángel Ortiz se mostraba «contento y con ganas de aprovechar esta oportunidad de volver a la selección unos cuantos años después. Feliz, muy feliz. Es un paso importante en mi carrera».