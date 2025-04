La ilusión de Fornals en el Betis: «Qué bonito es llegar a final de temporada con cosas por las que pelear»

Pablo Fornals ha sido el elegido por los medios oficiales del Betis para ser una de esas voces autorizadas a través de la cual desgranar el pasado derbi, que cayó con justicia de lado verdiblanco por un 2-1 que pudo ser un resultado mayor a tenor de lo visto especialmente en el primer tiempo del envite. El mediapunta castellonense fue la principal novedad de Pellegrini en el once dispuesto frente al Sevilla, retrasando su posición habitual, como mediocentro, y quiso hablar de algunas cuestiones relativas al compromiso colectivo para lograr tres puntos que siempre valen mucho más en lo que a lo emocional se refiere. Así, Fornals habló de todos los temas abiertos en la paleta verdiblanca en el programa 'Todo al verde' de Betis TV, en una charla en la que el medio apeló de nuevo a la unidad de todo al beticismo para enfilar sin miedo todas las cosas importantes que se vienen de aquí a final de temporada, empezando este mismo fin de semana ante todo un finalista de Copa como es el Barcelona en Montjuic.

Hambre de más: «Ya hemos dejado atrás las molestias, los quebraderos de cabeza y estoy contento. Lo que nos gusta es jugar, estar dentro del campo e ir cogiendo el ritmo para volver a la mejor versión. Estamos en ese momento dulce después de meses en los que parecía que había dudas pero con trabajo, humildad y con pensar en el partido a partido nos ha venido muy bien y a través de eso estamos consiguiendo esto. ¿Por qué no pensar en que se puede ganar la séptima victoria?

El hervidero del derbi: «Los partidos así me gustan por lo que se genera fuera, el ambiente espectacular en el estadio, antes y después, pero para el espectador y jugador son partidos apretados, que no quieres fallar, que se deciden por mínimos detalles. Hicimos un partido muy serio. Nos dieron una bofetada bastante pronto y creo que a partir de ahí sólo hubo un equipo en el verde. Veo a Sabaly solo y mi miedo es que estuviera en fuera de juego pero hace un gran movimiento y nadie espera que él llegue tan solo a esa posición. El centro es una maravilla y que Jesús la deje pasar cuando los de ataque tienen esa ambición... Fue un golazo, como el segundo. Los dos vinieron de grandes jugadas colectivas. Se vive, te lo hacen creer y sentir. Igual que un aficionado cuando mete un gol saca todo lo que tiene dentro y nosotros también nos venimos arriba. Al que se lo dije me hubiera clavado como una tacha (ríe).»

Confianza recíproca: «Fue espectacular el ambiente. No tengo palabras para describir a nuestra afición y más en los momentos como ahora en los que las cosas van bien. Es aún más impresionante jugar en casa, escucharlos cantar, a poco que les des dentro del campo responden con fiesta como el otro día. Fue una noche maravillosa. Tengo amigos y familia que vinieron al partido y si esto fuera todos los días nos faltarían entradas a todos. La gente se compra las entradas jugándosela a cara o cruz para viajar con el equipo. Luego cuando lo piensas y llegas al estadio y ves 2.000 ó 3.000 de los tuyos en las gradas es un gozo».

Polivalencia: «Es una suerte y en otras ocasiones una desgracia ser un jugador que puede actuar en varias posiciones. Llevaba ocho años sin jugar de mediocentro y a la vista está que creo que donde más cómodo me encuentro. Cuando tengo confianza en mí mismo la posición me da igual pero para generarme esa confianza sí es de punto de partida para mí».

La Conference: «Con mucha ambición y ganas. Qué bonito es llegar a final de temporada con cosas por las que pelear. Es a lo que aspira cualquier jugador, a intentar llegar a las cotas más altas. Por qué no seguir pasando fases en Conference y llegar lo más alto que podamos. Y en LaLiga, igual. Que el Betis se metiera en Champions sería espectacular. Es la única competición que no he tenido aún la suerte de jugar y poder escuchar esa musiquita y llevar el parche de las estrellas, como dijo Isco, en la manga sería maravilloso. Hemos visto vídeos de ellos durante nuestra clasificación porque han jugado contra equipos con los que nos hemos enfrentado. Juegan bien al fútbol, tratan bien la pelota pero en el momento en el que estamos y si competimos tal y como estamos compitiendo ya lo hemos visto que es muy difícil que cualquier equipo, se llame como se llame, nos supere y nos ponga en problemas».

Barcelona, próxima estación: «Es un partido bonito, que llega en un buen momento para los dos. Es verdad que ellos han jugado en la Copa pero ahora mismo es uno de los más en forma de Europa y a la vista está con los números y su forma de jugar. Nosotros también venimos en una gran forma y lo afrontamos en uno de los momentos de mejor forma nuestra. Aquí los compañeros hicieron un partido muy serio en casa y podríamos haber logrado los tres puntos».

