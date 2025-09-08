El Betis regresará a la competición el próximo domingo cuando visite al Levante en el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports. El equipo de Manuel Pellegrini preparará el encuentro que disputará en Valencia y en el que se enfrentará a Iker Losada, futbolista cedido por el cuadro verdiblanco en el Levante.

No se incluyó en el acuerdo para el préstamo del futbolista gallego la conocida 'cláusula del miedo'. Aunque ha dejado de ser válida, los clubes siguen camuflando esta condición a través de la inclusión de pagos si el futbolista en cuestión juega contra el equipo del que procede. Por lo tanto, Iker Losada podrá jugar contra el Betis si Calero lo considera necesario. El centrocampista de 24 años ha participado ya en dos encuentros con el Levante, aunque en ambas ocasiones partió como suplente.

Losada firmó por el Betis en el verano de 2024 procedente del Racing de Ferrol y formó parte de la plantilla de Manuel Pellegrini durante el primer tramo de la pasada campaña. Durante el mercado de fichajes invernal acabó recalando en el Celta como futbolista cedido y ahora este verano ha vuelto a salir para formar parte de la plantilla del Levante en su regreso a Primera. Iker Losada tiene contrato firmado con el Betis hasta 2029.