Las puertas del Celta, entreabiertas para Iker Losada

La cesión esta segunda vuelta de Iker Losada al Celta de Vigo sin opción de compra ha concluido. El jugador gallego vuelve de esta manera al Real Betis, donde a priori lo tiene complicado para entrar en la rotación de la plantilla de Manuel Pellegrini. El futbolista que deslumbró la temporada pasada en Segunda división con el Racing de Ferrol no ha logrado demostrar el nivel esperado ni en el equipo verdiblanco, ni en el cuadro vigués. Tiene tiempo. Y ganas de ofrecer su mejor versión.

En el Celta de Vigo, el de Catoira no ha logrado entrar en el equipo de manera regular, habiendo disputado doce partidos y acumulando 353 minutos. Este problema se ha tildado en las últimas jornadas de LaLiga donde el equipo gallego se jugaba entrar en Europa y el jugador se ha visto revocado a un segundo plano, saliendo de la rotación el equipo quedándose en el banquillo en varios de ellos.

A pesar de ello, el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, ha señalado en una entrevista en Diario Atlántico que: «No ha sido cosa del rendimiento, ha sido cosa mía, al final hemos optado por perfiles más concretos en ciertos partidos, cuando es un jugador -Iker Losada- que seguramente no es un diez en nada, pero que es muy completo en muchas cosas». Además añadía que: «Creo que ha tenido la mala suerte que en días que ha jugado, por necesidades del partido o por situaciones que no contábamos, los sustituimos en el descanso o antes de tiempo. Creemos mucho en él, luego, evidentemente, hay situaciones contractuales».

De esta manera, el técnico natural de Porriño, ha dejado la puerta abierta a un posible regreso del jugador de cara a la temporada que viene. Actualmente tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, y el overbooking que existe en la plantilla bética en su demarcación antojan complicada la continuidad del jugador. El Betis está abierto ha escuchar ofertas por Losada, y tras estas declaraciones el Celta se ha posicionado como uno de los principales interesados por el mediapunta. Habrá que esperar aún así, a qué se abra el mercado de fichajes para saber que ocurrirá finalmente.