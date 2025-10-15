Una hora para Cucho Hernández en el empate de Colombia con Canadá (0-0)

Entre los futbolistas del Betis convocados para partidos internacionales de selecciones de octubre se encuentra Cucho Hernández. El delantero verdiblanco fue titular con Colombia en el empate (0-0) con Canadá en el amistoso disputado en Estados Unidos.

Cucho Hernández estuvo ... en el césped hasta la hora de juego, momento en el que fue sustituido por Santos Borré. Minutos para el delantero bético a diferencia de lo ocurrido días antes cuando fue suplente y no participó en el amistoso ganado por Colombia ante México por 0-4.

Completada la participación con la selección de su país en esta ventana de octubre se espera la vuelta a Heliópolis de Cucho Hernández. Para el próximo sábado (18.30) está previsto el regreso a la competición del Betis con el partido a domicilio ante el Villarreal en la novena jornada de LaLiga. Cucho Hernández se marchó a la convocatoria de Colombia después de mostrar un gran acierto goleador en el campeonato de Primera división. El delantero marcó cuatro goles en cuatro jornadas consecutivas.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Colombia

Pellegrini

Betis