Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Antonio Sanz, nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía

Una hora para Cucho Hernández en el empate de Colombia con Canadá (0-0)

El delantero bético fue titular en el amistoso disputado en Estados Unidos

Amrabat se ejercita con normalidad en una sesión con varios canteranos

Cucho Hernández conduce el balón durante el amistoso Colombia-Canadá
Cucho Hernández conduce el balón durante el amistoso Colombia-Canadá afp
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Entre los futbolistas del Betis convocados para partidos internacionales de selecciones de octubre se encuentra Cucho Hernández. El delantero verdiblanco fue titular con Colombia en el empate (0-0) con Canadá en el amistoso disputado en Estados Unidos.

Cucho Hernández estuvo ... en el césped hasta la hora de juego, momento en el que fue sustituido por Santos Borré. Minutos para el delantero bético a diferencia de lo ocurrido días antes cuando fue suplente y no participó en el amistoso ganado por Colombia ante México por 0-4.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app