Historias de Preferencia, la grada que se fue

Mateo González

Mateo González

Vista aérea del Villamarín y Heliópolis en los años 80
Vista aérea del Villamarín y Heliópolis en los años 80

El reciente derribo de la Preferencia del estadio Benito Villamarín deja recuerdos imborrables generados durante casi 50 años de esta estructura albergando personajes irrepetibles y momentos claves en el recorrido verdiblanco

Convertida ya en escombros, la grada de Preferencia del Benito Villamarín escondía muchas historias que no quedarán en el olvido y que se viviero durante los casi 50 años en los que estuvo de pie Voladizo y, posteriormente, la Baja y el Primer Anfiteatro. Puerta ... de cristales, icónicos arbotantes, palco, vestuarios, zona de prensa, columbario, tienda y oficinas y personajes irrepetibles como Pedro Buenaventura, Antonio Quijano, Antonio Picchi, Alfonso Jaramillo, Timimi, Alberto Rivas, Antonio Jiménez, Tenorio, Montiel, Torres, Calvo, Calero, Cortés, Rodríguez Fontanilla, Barrera... Las colas para sacarse un abono, las asambleas en el estadio, el túnel, el foso, las salchichas Rodenas, las rifas de papeletas, las latas de Paco el Hippie, los partidos del Betis Deportivo por la mañana y las grandes noches del Balompié. Todo espera un nuevo tiempo pero en el álbum del Betis permanece la esencia del Villamarín.

