Historias de Preferencia, la grada que se fue

Convertida ya en escombros, la grada de Preferencia del Benito Villamarín escondía muchas historias que no quedarán en el olvido y que se viviero durante los casi 50 años en los que estuvo de pie Voladizo y, posteriormente, la Baja y el Primer Anfiteatro. Puerta ... de cristales, icónicos arbotantes, palco, vestuarios, zona de prensa, columbario, tienda y oficinas y personajes irrepetibles como Pedro Buenaventura, Antonio Quijano, Antonio Picchi, Alfonso Jaramillo, Timimi, Alberto Rivas, Antonio Jiménez, Tenorio, Montiel, Torres, Calvo, Calero, Cortés, Rodríguez Fontanilla, Barrera... Las colas para sacarse un abono, las asambleas en el estadio, el túnel, el foso, las salchichas Rodenas, las rifas de papeletas, las latas de Paco el Hippie, los partidos del Betis Deportivo por la mañana y las grandes noches del Balompié. Todo espera un nuevo tiempo pero en el álbum del Betis permanece la esencia del Villamarín.

Un calabozo en el estadio

El calabozo instalado en los bajos del estadio y que estuvo activo durante el Mundial 82

Con motivo del Mundial 82, el Villamarín tuvo que adecuarse en su remodelación a una serie de facilidades que demandaba la FIFA al comité organizador. Estuvieron presentes en el coliseo heliopolitano en julio de 1980 unos inspectores de la FIFA que verificaron entre otros detalles la ubicación de las cámaras para retransmitir los encuentros. Fue una de las mejoras, con esos pequeños balcones en Voladizo que se han mantenido en el tiempo hasta el derribo pero también otras consideraciones como un calabozo. La idea del organismo mundial era poder controlar a las hinchadas de los equipos participantes (en el caso del Villamarín Brasil, Escocia y Nueva Zelanda). En la imagen que distribuyó la Agencia EFE en su momento se veía a uno de los responsables metido entre rejas en una de las dependencias internas de la grada de Preferencia del estadio. Esta zona fue después reacondicionada en otro espacio y no tuvo un uso más prolongado como prisión provisional para los aficionados que se portaran de forma inadecuada.

Las abuelas del Betis

Carmen, Dolores y Concepción, las abuelas del Betis ABC

Hay muchas estampas inconfundibles de la afición del Betis, con personajes inolvidables como el Chupe, el Grande, Juan el panadero... o las abuelas del Betis. Siempre estuvieron en primera fila en la grada de Preferencia siguiendo a su equipo en un ejemplo de fidelidad inquebrantable. Todo empezó con Dolores Mármol Pacheco y Carmen Ruiz Pacheco, que pertenecían a la Peña Bética del Tiro de Línea e incluso se desplazaban con frecuencia a ver los partidos fuera de casa. No faltaban a los encuentros, presentaciones o cualquier actividad que protagonizara el Betis y siempre estaban en Preferencia. En ABC se habló de ellas en varias ocasiones juntas o cuando Dolores fue sola con un retrato con Gerardo Martínez Retamero en julio de 1985. Dolores, del Cerro del Águila, nació en 1895 y Carmen, en 1908, y eran aficionadas del Betis desde que jugaba en el Prado de San Sebastián. Vestían de riguroso negro luto y en muchas ocasiones les acompañaba quien iba a ser su sucesora en este papel, Concepción Andrade, más joven que ellas y que falleció en 2017. Ésta incluso participó en una serie de anuncios del club en la temporada 2005-06, la primera en la Champions, y fue reconocida por la directiva de Miguel Guillén y Rafael Gordillo cuando ya estaba en una residencia.

Rosas en el asiento de Paquirri

Las rosas en el asiento de palco de Paquirri tras su muerte ABC

La relación entre Francisco Rivera, Paquirri, y el Betis fue muy intensa cuando el torero estaba en su momento cumbre como gran figura. Mantenía un buen número de amigos en el vestuario y su presencia en el Villamarín era familiar. Socio numerario del club, mantenía conversaciones con Gerardo Martínez Retamero, entonces presidente, para formar parte de su directiva en un futuro no muy lejano. Fue el también recordado Gregorio Conejo quien le acercó a las altas instancias verdiblancas de tal forma que en enero de 1984 Paquirri y su esposa, Isabel Pantoja, organizan una capea en Cantora a la que acuden todos los futbolistas de una plantilla en la que su mejor amigo es Rafael Gordillo. Sin embargo, en Pozoblanco llegó la tragedia en septiembre de 1984 que sobrecogió a toda España. La plantilla del Betis al completo acudió al funeral de Paquirri en la iglesia del Colegio de los Padres Blancos y un día después saltaron al Villamarín con brazaletes negros con Gordillo como capitán al ser el mejor amigo del torero. Se guarda un padrenuestro y en el sillón de palco de Paquirri en Preferencia se depositan tres rosas rojas en memoria de un bético que dejó profunda huella.

La nueva vida del azulejo del 12-1

El azulejo del 12-1 que recuerda la histórica goleada de la Selección Española a la de Malta en la clasificación para la Eurocopa de 1984 ABC

La zona de vestuarios del Benito Villamarín ha vivido muchos cambios en poco tiempo con los rediseños que traen los nuevos tiempos, paneles, audiovisuales, luces LED y otras cuestiones que modificaron su aspecto pero siempre permaneció un elemento: el azulejo del 12-1. Fue inaugurado en septiembre de 1985 con ocasión del España-Islandia con el que la selección nacional cerró su clasificación para el Mundial de México de 1986 al vencer por 2-1 con goles, precisamente, de Rincón y Gordillo y con una recaudación para el Betis de diez millones de pesetas (60.000 euros). Como recuerda Manolo Rodríguez, en la antesala de los vestuarios se descubrió un bajorrelieve de cerámica obra del artista Juan Valdés, en el que se podía leer la siguiente leyenda: «El Real Betis Balompié, al entrenador y jugadores de la selección española que, en gesta heroica, vencieron a la selección de Malta por 12-1 la noche del 21 de diciembre de 1983, obteniendo la clasificación que sirvió para conseguir el subcampeonato de Europa 1984». La idea es que esta escultura fuera desvelada por el entonces presidente de la Federación Española, José Luis Roca, pero éste quiso que fuese el seleccionador, Miguel Muñoz, el encargado de hacerlo. La idea de la realización de esta obra surgió de la junta directiva que presidía Gerardo Martínez Retamero y el responsable de encargarla y gestionarla por parte del club fue Gregorio Conejo. Ese mosaico ha permanecido desde entonces en el mismo lugar a pesar de las obras de reforma que se han ido sucediendo y era uno de los puntos de referencia del Betis Tour que visitaban miles y miles de turistas y aficionados. En las semanas previas a la demolición del Villamarín, el club encargó su retirada a especialistas que tuvieron que hacerlo con cincel y mucho mimo para que no se resquebrajara en el intento. El objetivo ahora es que ese azulejo integre el futuro museo que el club tendrá en el nuevo Benito Villamarín, al igual que los azulejos de la evolución de los escudos del Betis que estaba en el palco. El que se perdió, lamentablemente, es el que recibía a todos en la histórica puerta de cristales.

Cenizas en las entrañas

Columbario inaugurado en 2011 en los bajos de Preferencia ABC

En marzo de 2011 se inauguró en los bajos de la grada de Preferencia un columbario que pretendía albergar las cenizas de miles de aficionados verdiblancos a través de un proyecto que acabó fallido. La fecha de la puesta en marcha le tocó a Rafael Gordillo con su consejo y José Antonio Bosch de administrador judicial pero era una herencia de la etapa de Luis Oliver, como posteriormente se comprobó con la resolución del contrato en 2015 a través de una sentencia judicial. El vínculo con Giem Sports, la empresa que iba a gestionar este Espacio Memorial, tenía una duración de 99 años y teóricamente iba a reportar diez millones de euros al club, pero el Betis ni siquiera ingresó en ese tiempo el dinero correspondiente al alquiler del local, que estaba junto a la puerta de cristales. No más de diez personas confiaron en este columbario que dejó de tener actividad pero la sentencia obligaba al Betis a respetar los derechos de terceros y reubicar las cenizas de los pocos fallecidos que aún se encontraban en el columbario. Eso hizo hasta hace unos meses, cuando con motivo de la demolición de la grada de Preferencia se avisó a los familiares afectados para que retiraran los restos de sus seres queridos por esta causa.

Presentaciones, asambleas, colas en taquillas...

Fuera de los días de partido, los béticos han visitado en muchas ocasiones la grada de Preferencia. Para visitar el tour más actual, como miles de turistas, pero también para resolver asuntos accionariales en la Oficina de Atención al Bético, comprar en su tienda oficial (ahora en la esquina pero en tiempos más pegada a Gol Norte), gestionar en la agencia de viajes o ser parte de los veteranos. Pero de forma multitudinaria lo hizo para eventos como las presentaciones de los fichajes, las asambleas del club o para soportar largas colas de cara a conseguir los carnés de la temporada o las entradas para los duelos más esperados. Debajo de los 92 focos que alumbraban desde Voladizo se presentaron de forma masiva muchísimos futbolistas. De forma agrupada como en los tiempos de Núñez, Mauduit, Retamero, Galera o, sobre todo, Lopera. Se planteaba un clásico entrenamiento a puerta abierta que fue derivando en una puesta en escena con los jugadores saliendo de uno en uno, megafonía y discursos para despertar ilusión y mandar al aficionado a hacerse con su abono. Las colas se producían en la vieja zona de taquillas, más cerca de la esquina con Gol Norte. Tardes de verano al sol esperando llegar a la sombra de las escaleras y adquiriendo el carné oro o plata en esos pequeños agujeros por los que se respiraba Betis. Las asambleas del Betis también se celebraron durante mucho tiempo en la grada de Preferencia, una costumbre que se llevó luego a hoteles o incluso a San Pablo pero que en 2020, debido al Covid, regresó a Preferencia puntualmente. Eventos que alteraron el día a día de esa grada, como cuando se instaló una enorme carpa para la prensa y la zona VIP cuando el Betis jugó la Champions en 2005 o cuando Haro y Catalán instalaron también su stand para recoger acciones de cara al 23-S de 2015 en la explanada en la que ahora se trabaja para ese nuevo estadio que soñaron y que se hará realidad.