Suscríbete a
+Palmera

El historial de polémicas arbitrales contra el Betis ante el Villarreal

Penaltis no pitados, rojas perdonadas, líneas de VAR agrandadas... Los verdiblancos visitan la Cerámica con el recuerdo de varias decisiones controvertidas en los últimos tiempos

El Betis está a un paso de su récord goleador histórico

Arriba, los tres penaltis reclamados en el último Betis - Villarreal; en la fila central, la patada de Gerard Moreno a Miranda, el penalti de Bartra a Chukwueze y el pie agrandado de Aitor; abajo, la expulsión de Alberto Moreno y Chimy, el guiño de Cuadra a Vitor Roque y la roja a Chimy por falta sobre Baena
Arriba, los tres penaltis reclamados en el último Betis - Villarreal; en la fila central, la patada de Gerard Moreno a Miranda, el penalti de Bartra a Chukwueze y el pie agrandado de Aitor; abajo, la expulsión de Alberto Moreno y Chimy, el guiño de Cuadra a Vitor Roque y la roja a Chimy por falta sobre Baena
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis se juega este sábado en Villarreal unos puntos muy valiosos en su lucha por acabar esta temporada en puestos de Liga de Campeones. Se enfrentan el tercero contra el cuarto con únicamente un punto de diferencia entre ambos y con la ... sensación de que lo que ocurra tanto en este encuentro como en el de la segunda vuelta entre los mismos contendientes valdrá doble. Para afrontar este duelo ha recuperado Manuel Pellegrini a todos sus hombres a excepción de Isco, mientras que Marcelino García Toral también ha visto cómo varios lesionados o tocados (Ayoze, Gerard Moreno) están de vuelta. El choque llega con la emoción futbolística propia de rivales directos pero condicionado por las polémicas más recientes que han favorecido al conjunto castellonense en sus duelos ante los verdiblancos y por las que en Heliópolis están pendientes no sólo de la designación del Comité Técnico de Árbitros que se conocerá en las próximas horas sino de la propia actuación del colegiado de turno. Todo ello incrementado con la sensación negativa que dejaron Galech Apezteguía y Pizarro Gómez en el alargue del duelo ante el Espanyol y el penalti pitado en contra que finalmente salvó Pau López.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app