El historial de polémicas arbitrales contra el Betis ante el Villarreal

El Betis se juega este sábado en Villarreal unos puntos muy valiosos en su lucha por acabar esta temporada en puestos de Liga de Campeones. Se enfrentan el tercero contra el cuarto con únicamente un punto de diferencia entre ambos y con la ... sensación de que lo que ocurra tanto en este encuentro como en el de la segunda vuelta entre los mismos contendientes valdrá doble. Para afrontar este duelo ha recuperado Manuel Pellegrini a todos sus hombres a excepción de Isco, mientras que Marcelino García Toral también ha visto cómo varios lesionados o tocados (Ayoze, Gerard Moreno) están de vuelta. El choque llega con la emoción futbolística propia de rivales directos pero condicionado por las polémicas más recientes que han favorecido al conjunto castellonense en sus duelos ante los verdiblancos y por las que en Heliópolis están pendientes no sólo de la designación del Comité Técnico de Árbitros que se conocerá en las próximas horas sino de la propia actuación del colegiado de turno. Todo ello incrementado con la sensación negativa que dejaron Galech Apezteguía y Pizarro Gómez en el alargue del duelo ante el Espanyol y el penalti pitado en contra que finalmente salvó Pau López.

Han sido diez las acciones polémicas que desde 2019 ha venido reclamando el Betis como injustas en sus partidos contra el Villarreal, que llega a este encuentro también quejoso por la expulsión de Mouriño contra el Madrid por su segunda amarilla en la jugada con Vinicius. El penalti de Bartra a Chukwueze, el pie alargado de Aitor, la doble amarilla a Chimy, las tres penas máximas de la pasada campaña, el guiño de Cuadra a Chimy, el plantillazo de Gerard Moreno a Miranda... Y todo trufado con resultados bastante igualados entre ambos, dado que el balance en los últimos doce encuentros es de cuatro triunfos béticos, dos empates y seis victorias amarillas. Cabe recordar que de tres de estas alegrías verdiblancas fueron, precisamente, en La Cerámica, donde se juega este encuentro.

En la temporada 2019-20, el Betis visitaba al Villarreal y el duelo marchaba con el resultado de 1-1 en el minuto 65. Entonces Samu Chukwueze partió desde la derecha buscando el centro y cuando estaba entrando en el área por la medialuna se lanzó Bartra a sus pies para frenar su avance. El nigeriano sintió un roce leve en el tobillo y fue al suelo. Estrada Fernández, árbitro de campo, dejó seguir pero el VAR entró de oficio por la intervención de González Fuertes. La jugada se repitió en el monitor una y otra vez hasta que Estrada se convenció de que había un mínimo impacto en la bota, modificó su decisión y decretó penalti a pesar de que el protocolo no indicaba que jugadas así podían revisarse y considerando que la cámara lenta desvirtuaba la intensidad del golpe. Los jugadores verdiblancos protestaron porque no veían suficiente el contacto milimétrico pero no pudieron hacer más y Cazorla firmó el 2-1 engañando a Joel Robles. El duelo cambió radicalmente a partir de ese instante y finalizó con 5-1.

En la 25ª jornada de la temporada 2022-23 jugaba el Betis en Villarreal y se sintió injustamente tratado por una jugada en la que Ortiz Arias obvió un duro plantillazo de Gerard Moreno sobre Juan Miranda a la altura de la espinilla. Marchaba el duelo con el resultado de 0-1 gracias al tanto de Borja Iglesias y en el minuto 41 Gerard Moreno impactó con sus tacos sobre la pierna de Miranda sin tocar el balón previamente. El lateral bético se dolió en el suelo durante unos minutos mientras el resto del equipo exigía que Ortiz Arias mostrara la roja directa pero éste sólo valoró la jugada como amarilla. Jaime Latre, en el VAR, tampoco corrigió esta decisión. La queja verdiblanca aumentaba teniendo en cuenta que Borja Iglesias había sido expulsado en el derbi con roja directa por una acción parecida en el centro del campo y la sensación de injusticia era evidente.

En ese mismo Villareal - Betis de la 2022-23, pero ya en la segunda parte, el VAR sí tuvo una llamativa influencia en el tanto del empate de Yeremi Pino. Y es que se pudo apreciar cómo se agrandó de forma artificial el pie de Aitor en la línea defensiva para dar por válido el gol local que firmaba el definitivo 1-1. Era el minuto 56 y Ortiz Arias pitó inicialmente fuera de juego pero Jaime Latre le avisó desde el VAR para que corrigiera su decisión, para sorpresa de los verdiblancos e, incluso, del banquillo del Villarreal, con Quique Setién. Y es que las imágenes de la jugada facilitadas tanto por los analistas expertos como por la televisión y el propio VAR sólo se contribuía a levantar las dudas ya que una vez trazadas las líneas se apreciaba claramente cómo el pie de Aitor estaba por detrás del hombro de Yeremi Pino, con lo que era fuera de juego del delantero amarillo. Pero se distribuyó otra en la que una línea azul gruesa no permitía diferenciar las posiciones, además de hacer crecer la bota de Aitor de manera que ya todo quedara en línea y legal.

En marzo de 2024, el Betis recibía al Villarreal en el Villamarín en un choque de máxima tensión. Cuando los verdiblancos veían que podían ganar el partido, se les fue de las manos. Acabó con 2-3 con el gol final de Sorloth. Antes había sucedido una jugada que dejó a ambos conjuntos con diez pero en Heliópolis hubo quejas. Chimy Ávila avanzaba por la banda derecha y Alberto Moreno le hizo falta. El argentino soltó el brazo y ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Fueron llegando otros jugadores y se formó un tumulto en el que Moreno le dio un cabezazo a Chimy que provocó que el bético cayera al suelo. Hernández Hernández mostró la segunda amarilla al lateral visitante, que se acercó de nuevo a Chimy para darle un tirón en la oreja. La protesta vehemente del argentino por esta agresión le valió la segunda amonestación y consiguiente expulsión por «realizar observaciones tanto a uno de mis asistentes como a mí, tras haber sido advertido en varias ocasiones de que cesara en sus protestas». Lo curioso es que al final del texto el colegiado del partido, en el apartado de otras incidencias, indica que una vez expulsado, Alberto Moreno «se dirigió al rival con el que se había encarado, pellizcándole la oreja». Chimy explicó posteriormente a sus compañeros que cuando estaba en el suelo no sabía que Moreno había sido expulsado y que por ello siguió protestando.

Con 0-1 en el marcador tras el gol de Vitor Roque de cabeza, el Betis buscaba el triunfo en la Cerámica en la decimoséptima jornada de la 2024-25. Corría el minuto 34 cuando Chimy Ávila cometió falta sobre Álex Baena justo en la línea del centro del campo cortando un contragolpe. Cuadra Fernández pitó la infracción, como era de esperar, pero sorprendió a todos interpretando que era merecedora de roja directa, algo que motivó la protesta unánime del banquillo y de los futbolistas verdiblancos. El propio Chimy se quedó sorprendido dado que su falta fue una zancadilla más táctica que dura. Los jugadores le pedían a Cuadra que fuera al monitor para comprobar la acción en el VAR pero éste se negó a verla más friamente para poder variar su decisión, que mantuvo. En el VAR estaba Pizarro Gómez, que no advirtió al balear de su fallo de apreciación que perjudicaba al equipo heliopolitano y se mantuvo la expulsión del argentino, con lo que el Betis jugó lo que quedaba del partido con diez. Con eso, ganó por 1-2.

En ese mismo Villarreal - Betis de finales de 2024 las cámaras captaron un gesto que indignó aún más a los verdiblancos tras la expulsión de Chimy Ávila. Cuadra Fernández señaló falta del brasileño, quien fue a pedirle explicaciones por esta acción de forma muy educada, como se pudo apreciar en las cámaras de televisión. Sin embargo, el colegiado le mostró amarilla «por derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance», según reflejó en el acta. Pero lo más llamativo fue que Cuadra Fernández no le sacó dicha amonestación hasta pasados unos segundos. A pesar de cómo estaba arbitrando el duelo le guiñó un ojo mientras se reía delante delantero bético, algo que reavivó la indignación del beticismo por considerarse un gesto que sobraba en una acción y un partido así. La indignación bética se reflejó en las declaraciones de Ángel Haro, presidente verdiblanco, al término del encuentro por la roja a Chimy y la actitud del árbitro en jugadas como esta: «Me gustaría darle la enhorabuena al equipo porque se ha podido sobreponer a todo. Ha sido un partido... Sinceramente, ha sido un partido donde la actuación arbitral no la entendemos, ha sido inexplicable por no entrar en otras calificaciones. El arbitraje ha podido ser determinante si no es por el partidazo que el equipo ha hecho. Y la actuación arbitral no solamente es del árbitro de campo, sino la del árbitro del VAR. No hay quien entienda que el VAR no llame y no se revise la jugada de la expulsión. Es cuanto menos, ya digo, grotesco».

En el precedente más cercano entre el Betis y el Villarreal tampoco faltó la polémica. Fue en abril de este año, cuando Pulido Santana y De Burgos Bengoetxea se convirtieron en el centro de las quejas verdiblancas, ya que se reclamaron tres penaltis. El primero de ellos llegó por una acción en la que Lo Celso entraba en el área y era acosado por Costa por detrás, lo que le hizo caer. Pulido señaló pena máxima pero De Burgos no consideró suficiente el contacto, que existía, interpretando desde el VAR la intensidad del mismo, algo que no acepta el protocolo, que también especifica que si hay toque entre jugadores prevalece la opinión tomada por el colegiado de campo. Acudió Pulido al monitor y el penalti fue anulado. «Juan Luis, te recomiendo una revisión para valorar un posible no penalti», le dijo el colegiado vasco. «Si necesitas otro ángulo, te ponemos», le añadía. «Ponme la de atrás, por favor», pedía el árbitro de campo. Tras varias repeticiones a cámara lenta, en la que sí se comprueba el contacto del defensor con el atacante, Pulido Santana cambió de opinión y anuló la pena máxima, para protesta general del Villamarín. «Voy a anular el penalti porque el contacto no me parece lo suficiente como para señalar penalti», afirmaba.

No quedó ahí la cuestión, dado que en el duelo continuó y también en la segunda mitad llegó otra infracción dentro del área del Villarreal que fue pitada primero como penalti y luego anulada. Lo Celso estaba en pugna con Comesaña y recibía un rodillazo de Costa por detrás, lo que le hizo caer. Fue la falta más clara pero Pulido ya no quería saber nada más de lo que sucedía en el área y ni siquiera se acercó al monitor para verla, con lo que creció la indignación en el Villamarín.

Y en el tramo final la polémica creció sobremanera. Otro penalti, esta vez sobre Antony que ni siquiera quiso consultar Pulido en el VAR. El brasileño se iba hasta la línea de fondo y Sergi Cardona, en su desesperación, le tiró una patada alta, a la rodilla. El impacto en carrera existió pero para Pulido no fue suficiente. Las quejas del Villamarín fueron notables al respecto en pleno acoso verdiblanco.