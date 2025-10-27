La historia de un recién casado con su boda y el Betis

El fútbol y sus historias nunca dejarán de sorprendernos. En este caso, se ha hecho viral una anécdota más que curiosa, en la que el protagonista ha sido un seguidor del Real Betis. En la mañana de este lunes, se ha hecho viral un ... tweet, en el que se publicaba el informe de un alta de urgencia. Hasta ahí, todo normal. Bien, pues el hombre llegó al Hospital Virgen del Rocío después de haber celebrado su boda el día anterior y con motivo de «intoxicación etílica».

Dicho informe, redacta la exploración del aficionado bético, en la que detalla lo siguiente: «Consciente. Bien orientado. Colaborador. Eupneico. Bien perfundido e hidratado. Normocloreado. Verborreico (narra la alineación del Betis durante la exploración).« Todo esto, sucedió en la mañana del domingo, en la que hasta en urgencias, el recién casado se acordó del equipo de sus amores. Se casa tu hermano y la coge legendaria

@Mrlopera__ @rancio @TinteroVB @loquedimon____ @MateQueee @waxi_betico @ElMagoBotas_ pic.twitter.com/g5uBJ9ulwK — Andrés (@andsanriv89) October 27, 2025 Este tweet fue difundido por su propio hermano en la red social X, tomándose el asunto con humor y causando risas a decenas de usuarios.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Betis