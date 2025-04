El hijo de Morante de la Puebla recibe la llamada de Ceballos y de su padre: «Él quería torear como jugaba al fútbol Zidane»

Un móvil comunica en la ciudad del fútbol de Las Rozas a la espera de que lo coja su destinatario. A priori parece una conversación habitual y breve entre un padre y un hijo cualesquiera, de no ser por que todo el mundo en la selección sub 18 sabe en qué parte de esa plaza de hierba que es un terreno de juego se ubica en la tarde del día de mañana Morante, cuyo futuro en el Betis es verdaderamente prometedor. Es el diestro quien hace una videollamada a su propio vástago, que sigue concentrado con la selección que está tan sólo a tres pasos antes de alcanzar la selección absoluta. Paso a paso. Lo que de momento tiene en su mano es la capacidad de seguir destacando en el juvenil de División de Honor, donde se está convirtiendo en uno de los atacantes más importantes de la máxima liga juvenil a nivel nacional, como delantero puro que es, aunque ahora actúe en el costado en los entrenamientos dirigidos por el seleccionador David Tenorio. La conversación entre ambos se reproduce fielmente a continuación:

José Antonio Morante: ¿Qué pasa?

Morante de la Puebla: Pues nada. ¿Cómo va eso?

JAM: Muy bien, aquí andamos concentrados. Esta mañana hemos entrenado en Las Rozas y muy bien.

Morante de la Puebla: ¿Habéis jugado algún partidito?

JAM: No, mañana, mañana. Y entre nosotros.

Morante de la Puebla: ¿Pero sabes si te va a poner por un lado o por otro?

JAM: Me están poniendo por la izquierda (como extremo).

Morante de la Puebla: ¿Y dormir, qué?

JAM: Bien, he dormido siesta y esta noche me dormí temprano. Pero muy bien.

Morante de la Puebla: ¿Has metido las piernas en agua fría?

JAM: Sí, hoy también (ríe). Bueno, pues vamos hablando.

La complicidad entre los dos es patente. Padre e hijo se despiden y es turno de contar alguna que otra anécdota menos conocida del diestro que temporalmente ha decidido alejarse de los ruedos. En palabras a la RFEF, el hijo de Morante afirma haberse decidido teniendo en cuenta lo bien que se le da el balompié. «Yo de pequeño, hasta después de la Comunión, quería ser torero, pero luego te vas dando cuenta de lo que hay. A mi padre le cogió el toro, y vi lo que era, la recuperación... todo lo que era, y yo decía que el balón da menos cornadas», refleja.

Revela por otro lado el canterano heliopolitano que si a alguien tenía como espejo Morante a la hora de torear, un nombre a nivel internacional le viene a la cabeza por encima de todos: «A él le encantaba Zidane. Yo escuché de él que quería torear como jugaba al fútbol Zidane. Ése era su referente. Él juega al fútbol y se atreve, pero he sacado el atrevimiento e él. Cuando estaba delante del toro todo el mundo se fija en ti, y cuando tienes el balón, todo el mundo se fija en que lo hagas bien y puedas expresarte como quieres», manifestaba.

Ceballos se tatuó al diestro de la Puebla por aquella faena histórica del 26 de abril de 2023 en la Maestranza

Pese a sus 17 primaveras, se ve que viene bien concienciado de casa José Antonio, a la vista de la gestión de la presión en tanto en cuanto se habla de lo emocional: «Te tienes que evadir de todo lo que hay alrededor y centrarte en el balón y en el oponente que tienes enfrente. Yo como futbolista me gusta encarar, soy un jugador que me dicen que soy muy buen compañero. Antes que meter el gol, me gusta darlo. Me gusta apostar mi descaro, mi centro al delantero; e intentar acoplarme al equipo lo más rápido posible y darlo todo», incide.

Una última sorpresa en el vídeo que ha difundido la federación a nivel nacional le aguardaba al canterano verdiblanco, que abría un portátil y se como por arte de magia encontraba un vídeo de alguien muy conocido en Heliópolis: nada menos que Dani Ceballos, canterano del Betis que milita en el Real Madrid. «José Antonio, ¿qué tal? He visto que te ha convocado la selección. Enhorabuena, espero que lo disfrutes, que sea la primera de muchas, que al final te vas a hacer futbolista; no torero, y disfrútalo que es una experiencia única. A por todas, campeón». Es un amigo suyo, y así lo expone el hijo de Morante, que ha coincidido ya en alguna ocasión con el utrerano: «Dani es de mis referentes. De pequeño cuando teníamos el carné era un espectáculo verlo. Es muy amigo. Tiene un tatuaje de mi padre en el cuádriceps; cuando salió por la Puerta del Príncipe se lo tatuó. Es una gran persona», sentenciaba.