Hernández Maeso, árbitro del Villarreal - Betis

Francisco José Hernández Maeso, nacido en Bélgica pero adscrito al Comité Extremeño, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol como el encargado de dirigir el encuentro entre el Villarreal y el Real Betis que ... se disputará este sábado 18 de octubre a partir de las 18.30 en el estadio de la Cerámica, correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports.

Hernández Maeso debutó en la temporada 2023-24 en Primera división y dirigió dos partidos del Real Betis ya en la 2024-25. En la jornada decimoquinta se encargó de arbitrar el Real Sociedad - Real Betis en el que los verdiblancos cayeron por 2-0 con goles de Diego Llorente, en propia puerta, y Oyarzabal. Su decisión más polémica fue un penalti pitado en la primera parte para el 2-0 tras una acción entre Perraud y Oyarzabal que no concedió de inicio el colegiado. Sin embargo, Del Cerro Grande, desde el VAR, impuso su criterio y el juego se detuvo para revisarlo y tras varias repeticiones señaló pena máxima. Esta jugada recuerda al penalti de Valentín ante el Espanyol que finalmente detuvo Pau López en la última jornada liguera.

Además de ese encuentro, Hernández Maeso se encargó de pitar el 5-1 a favor de los heliopolitanos ante el Valladolid en el tramo final de la pasada campaña sin incidencias en el marcador para ninguno de los dos equipos.

Con el Villarreal Hernández Maeso tiene un historial de cuatro partidos con un balance de tres triunfos (Almería, Valladolid y Las Palmas) y una derrota (Atlético), todos en encuentros disputados en la 2023-24 y 2024-25, ninguno en la presente campaña.

Este árbitro tendrá la asistencia desde el VAR por parte del asturiano Pablo González Fuertes.