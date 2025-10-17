Suscríbete a
Hernández Maeso, árbitro del Villarreal - Betis

El colegiado del Comité Extremeño pitó dos veces a los verdiblancos la temporada pasada, con polémica en Anoeta y en la goleada ante el Valladolid

El historial de polémicas arbitrales contra el Betis ante el Villarreal

Hernández Maeso, durante un partido de LaLiga
Mateo González

Francisco José Hernández Maeso, nacido en Bélgica pero adscrito al Comité Extremeño, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol como el encargado de dirigir el encuentro entre el Villarreal y el Real Betis que ... se disputará este sábado 18 de octubre a partir de las 18.30 en el estadio de la Cerámica, correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports.

