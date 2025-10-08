Suscríbete a
Héctor Bellerín, galardonado por la BBC

El jugador del Real Betis ha sido premiado por la cadena británica por su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente

Natan, el jugador con más despejes de Primera división

Héctor Bellerín disputando un partido de LaLiga contra Osasuna
Héctor Bellerín disputando un partido de LaLiga contra Osasuna afp7/ep

Fede Tozzo

Héctor Bellerín, futbolista del Real Betis, ha sido uno de los tres ganadores del BBC Green Sport Award 2025. Este galardón reconoce a los deportistas y entidades deportivas que destacan por su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Los ... otros dos premiados en esta cuarta edición del premio han sido el nadador británico Hector Pardoe y la Fórmula E, la categoría de automovilismo eléctrica de la FIA.

