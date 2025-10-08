Héctor Bellerín, galardonado por la BBC

Héctor Bellerín, futbolista del Real Betis, ha sido uno de los tres ganadores del BBC Green Sport Award 2025. Este galardón reconoce a los deportistas y entidades deportivas que destacan por su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Los ... otros dos premiados en esta cuarta edición del premio han sido el nadador británico Hector Pardoe y la Fórmula E, la categoría de automovilismo eléctrica de la FIA.

El lateral derecho bético ha sido merecedor de dicho galardón por promover mensajes de concienciación sobre hábitos saludables, tales como el uso de ropa de segunda mano o los desplazamientos en bicicleta. «Cada vez que alguien te pone un micrófono delante, tienes la oportunidad de hablar de temas que importan», manifestó en una entrevista concedida a la BBC.

Del mismo modo, Bellerín quiso poner en valor la gran labor que hace el conjunto heliopolitano y su Fundación en materia de sostenibilidad a través de distintas iniciativas como Forever Green, programa del cual es embajador principal el futbolista verdiblanco. «El Betis no es solo un club de fútbol. Es un espacio donde la gente puede crecer, recibir apoyo y sentirse parte de algo más grande. Formar parte de eso es increíblemente gratificante» expresó el jugador barcelonés.

La cadena inglesa también ha reconocido a Bellerín por haber adoptado una estilo de vida vegano, así como por su labor como embajador de la campaña 'Great Save' de Green Football. Finalmente, también le señalan por promover activamente las equipaciones ecológicas que lleva utilizando el Betis las últimas temporadas para visibilizar los problemas medioambientales.