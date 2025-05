Haro vela armas para la final de la Conference League entre Betis y Chelsea: «Estamos escribiendo nuestra historia»

El avión del Betis es un hervidero de ilusión, de ambición. Los verdiblancos alcanzaron la final ante el Chelsea que se jugará en Breslavia este miércoles 28 de mayo y este mismo lunes tras el entrenamiento ha sido cuando la expedición verdiblanca ha iniciado el camino hacia tierras polacas. Todos menos Marc Roca, que será operado próximamente. Como es costumbre en estos casos, el presidente del Betis, Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación antes de la salida con el fin de expresar ese cosquilleo que representa para todo el beticismo tener la oportunidad de poder levantar el primer título europeo de la historia. De ello tiene tanto la fe como el mismo convencimiento, ha afirmado Haro antes de que el equipo parta a directamente desde el aeropuerto de San Pablo, donde se ha podido ver a todo el consejo de administración, a familiares de los jugadores o a nombres propios como el del expresidente Miguel Guillén o Caro Ledesma, entre tantos otros.

«Con el hormigueo propio de estos escenarios, de la final, y ya estamos metidos de pleno en el partido. Voy con la misma pasión que cualquier bético, estamos en un momento histórico. Estamos escribiendo nuestra historia», alegaba primeramente Haro. »Y voy con ganas y esa ilusión por ganar el partido. Sueño con ganar el partido. Son momentos de mucha felicidad y mucha ilusión. Los béticos juegan con alegría acompañando a los familiares, por tanto tengo emoción pero responsabilidad por lo que nos jugamos», subrayaba en ese mismo sentido ante una importante presencia de medios, entre los cuales se encuentran dos profesionales de ABC.

Sobre la rivalidad que impera entre ambos conjuntos a sabiendas de que sólo uno alcanzará la gloria, Haro abundó que «normalmente las finales siempre son muy competidas, y más ante dos grandes equipos. Pero normalmente la gana el equipo que quiere ganarla y el Betis quiere ganarla. El Chelsea también, pero el Betis, también. No hay que perder el respeto a un gran rival, el cuarto de la liga inglesa, que tendrá mucho que decir», sostenía, prudente. Cuestionado el máximo responsable de la entidad heliopolitana en si hace unos años confiaba en llegar a citas de tal calibre, Haro no negó la mayor: «Cuando llegamos, llegamos para transformar la realidad del Betis. La idea era competir en Europa e intentar llegar a objetivos como éstos y ganarlos, claro. ¿Qué tiene el Betis de ventaja? Las ganas. Ayer vi el Nottingham con el Chelsea y creo que podemos hacerle bastante daño. Ahí va a estar la clave», incidía.

Otro de los nombres a tocar por el presidente de los béticos fue el de Isco y su regreso a la selección española nada menos que seis años después de su última convocatoria. «Es una noticia positiva. Me alegro muchísimo por Isco, había dado muestras de sobra para estar en la selección y estoy muy contento porque le hacía muchísima ilusión». Tuvo el rector palabras para Antony y sobre si crecerán las posibilidades, en caso de vencer al Chelsea, de poder atarlo un año más: »Será importante, pero creo que el Betis tiene que optar por que se quede, pero no depende sólo del jugador ni del Betis, también del club que lo tiene en propiedad. Lo intentaremos siempre dentro del rigor y los parámetros del club.

Una marea verde de 15.000 béticos; 3.000 sin entrada

Quiso abordar Haro por otro lado el plan de viaje del Betis hacia Polonia, con la masiva participación de los suyos: «Vamos entorno a unas 15.000 personas, unas 12.000 personas con entrada y otras 3.000 que van a ir a vivir la experiencia. Seguro que tendremos una ciudad totalmente verdiblanca. ¿Si es el partido más importante de la historia? Creo que sí, pero ojalá lo haya más importante el año que viene. Estamos rompiendo el techo de cristal que era Europa. Queríamos tener la competitividad y el equipo sabe lo que tiene entre manos». Por último, quitó importancia el dirigente a ser tildado ya por algunos como el mejor presidente de la historia: «No, espero que me recuerden como un bético más. No me preocupa mucho ese tipo de dato. ¿Un mensaje para los béticos que han sufrido? Que disfruten, que nadie les diga qué tienen que hacer. Que disfruten claramente, que se lo pasen bien y lo vivan con sus familias», apostillaba.