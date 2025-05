Haro responde al Sevilla: «Yo también los felicito por quedarse en Primera»

Poco después de que el Chelsea derrotara al Betis en la final de la Conference League (1-4), el Sevilla felicitó a través de sus redes sociales a Enzo Maresca (entrenador del equipo inglés y exfutbolista nervionense) por el título conseguido. Esta reacción del cuadro sevillista no ha sentado nada bien en su eterno rival tal y como demostró Ángel Haro al ser preguntado por ello todavía desde el Wroclaw Stadion.

El presidente del Betis señaló lo siguiente en palabras a la Cadena COPE desde el estadio en el que se disputó la final: «No lo he visto, pero ellos están ahora en otra guerra que no me interesa. Nosotros estamos en crecimiento, en hacerlo mejor el año que viene. Si dependiera de mí, no. Si hubiera alguien de la organización que lo hace, no me gustaría. No sé ni lo que han puesto (Le leen el tweet). Yo también felicito al Sevilla por quedarse en Primera este año».

Joaquín Sánchez también fue preguntado por la reacción del Sevilla y contestó lo siguiente: «Hemos jugado una final hoy de Conference y es el orgullo que tenemos y la felicidad que tenemos. Afortunadamente estamos en un momento ascendente que es lo que nos interesa y ese es nuestro objetivo».