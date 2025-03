Haro: «El arbitraje es una grosería y un insulto al beticismo»

Ha atendido brevemente el presidente del Real Betis Ángel Haro en los medios oficiales del conjunto verdiblanco para valorar, además del triunfo logrado por el equipo bético en Villarreal, el arbitraje de Cuadra Fernández en el terreno de juego y de Pizarro Gómez en el VAR, principalmente, tras la inverosimil expulsión por tarjeta roja directa en el minuto 34 de juego al Chimy Ávila.

«No entendemos la actuación arbitral. El arbitraje ha podido ser determinante si no ha sido por el partidazo que ha hecho nuestro equipo. Pero no sólo el árbitro de campo, sino también el del VAR. Que no haya llamado al árbitro principal en la acción del Chimy es grotesco. Ha habido errores graves. Entendemos que el error arbitral es humano, puede pasar, pero lo de hoy ha sido grosero. Confío en la diligencia del CTA para que actúe en consecuencia con lo que ha ocurrido esta tarde en La Cerámica. Creo que cuando hay errores como los de hoy hay que pedir explicaciones. Veremos qué ha pasado, pediremos los audios del VAR», expuso el presidente bético sobre el arbitraje.

Por último, sobre la victoria, Haro se congratuló por el gran partido que el equipo hizo sobre el césped de La Cerámica: «Lo primero me gustaría darle la enhorabuena al equipo, porque se ha sobrepuesto a todo. Ha sido un triunfo de mucho valor, sí, además por cómo se ha dado, con 60 minutos con un jugador menos en la vertiente atacante. No sólo ha sido por el triunfo en sí, sino porque veníamos del viaje de Moldavia, seguimos teniendo muchas bajas… pero el equipo se ha sobrepuesto, no sólo con la ventaja inicial, sino que ha marcado un segundo gol y ha logrado mantener la victoria», concluyó.