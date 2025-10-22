Haro: «El equipo está comprometido en hacer algo importante este año»

El Betis ha puesto rumbo a Bélgica este miércoles para disputar la 3ª jornada de la UEFA Europea League ante el Genk. Antes de partir, Ángel Haro, presidente de la entidad verdiblanca, atendió a los medios de comunicación desplazados y transmitió ... sus impresiones de cara a este encuentro continental. «Estamos en un buen momento de forma. El equipo compite bien, está muy convencido del trabajo que tiene por delante y bueno, vamos con mucha ilusión de poder llevarnos los tres puntos que nos acercarían mucho a esa clasificación, que yo creo que serán 12 o 14 puntos, lo mínimo necesario para poder estar ahí y pasar a la siguiente ronda», explicó Haro.

«El objetivo del Betis está lo más arriba posible. Competir todos, todos, todos los partidos de poder llegar lo más arriba posible. Y en este sentido estamos bien y seguimos trabajando en esa línea».

Cuestionado por si la plantilla actual del Betis es la más completa de los últimos tiempos, el dirigente bético alabó la «fiabilidad» de sus jugadores: «Tenemos una plantilla muy amplia y de mucha calidad. Uno mira al banquillo en cualquiera de los partidos y ve elementos que son casi titulares. Yo creo que hacía tiempo que no la teníamos, pero bueno, hemos tenido otras etapas históricas, con buenas plantillas, quizás no tan amplia, pero con buenas plantillas también».

Además, Haro se mostró optimista con lo que el Betis puede conseguir este año: «El equipo está con mucho compromiso y muy convencido de lo que tiene por delante y de verdad se cree que pueda ser una temporada muy buena».

Renovación de Pellegrini

Una vez más, el máximo dirigente verdiblanco fue cuestionado por la renovación de Manuel Pellegrini, la cual aún no se ha puesto en marcha: «Sigue habiendo una relación muy buena, estamos muy contentos del trabajo que viene realizando y cuando tengamos novedades, pues se os informará. Ya me habéis hecho tantas preguntas sobre lo mismo y voy a seguir diciendo lo mismo cuando tengamos una novedad sobre el asunto, seréis los primeros en saberlo».

Volviendo a la Europa League, Haro no quiso hablar de objetivos a largo plazo e instó a que la meta del equipo es pasar a la siguiente ronda: «El objetivo es pasar la siguiente fase, sin duda. Sabéis que muchas veces estos estas competiciones se deciden por los cruces. Un cruce a lo mejor temprano te condiciona porque te puede tocar uno de los 'gallitos' en estos momentos. Pero lo primero es pasar fase. No hay que venirse arriba. Creo que se está haciendo un buen trabajo y el equipo de verdad está muy comprometido con hacer algo importante este año».

Respecto a la grada, Haro celebró el regreso de la afición bética tras la sanción cumplida ante el Ludogorets la jornada anterior: «Siempre es muy positivo el que vengan aficionados. En esta ocasión creo que vamos a tener pues en torno a 500 béticos, que nos van a acompañar como siempre. Y bueno, fue una pena que no pudieran acompañar en el primer partido, pero ahora seguro que vamos a tener béticos en todos los partidos».