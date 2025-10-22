Suscríbete a
+Palmera

Europa League

Haro: «El equipo está comprometido en hacer algo importante este año»

El presidente del Betis ha atendido a los medios antes de volar hacia Bélgica

Haro y las obras del Villamarín: «Todavía no hay adjudicatario de la siguiente fase»

Haro sobre la cancelación del Villarreal - Barcelona en Miami: «Hay que abrirse a nuevas iniciativas»

Dónde ver Genk - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

Haro: «El equipo está comprometido en hacer algo importante este año»
Víctor Rodríguez
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis ha puesto rumbo a Bélgica este miércoles para disputar la 3ª jornada de la UEFA Europea League ante el Genk. Antes de partir, Ángel Haro, presidente de la entidad verdiblanca, atendió a los medios de comunicación desplazados y transmitió ... sus impresiones de cara a este encuentro continental. «Estamos en un buen momento de forma. El equipo compite bien, está muy convencido del trabajo que tiene por delante y bueno, vamos con mucha ilusión de poder llevarnos los tres puntos que nos acercarían mucho a esa clasificación, que yo creo que serán 12 o 14 puntos, lo mínimo necesario para poder estar ahí y pasar a la siguiente ronda», explicó Haro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app