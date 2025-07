Haro descarta prácticamente a Ceballos y se pone firme con Borja Iglesias: «No se va a ir gratis»

El presidente del Betis, Ángel Haro, a una semana de que el equipo vuelva a los entrenamientos y en medio de la vorágine del mercado de fichajes verdiblanco, ha confesado que ve muy difícil la llegada del madridista Dani Ceballos al conjunto de Manuel Pellegrini este verano. «Dani tuvo un momento que fue el adecuado para venir. Ahora no estamos en disposición de afrontar un traspaso de ninguna magnitud. Es muy hipotético. Es complicado. Es complejo. Renovó con el Madrid y creo que él quiere sentirse jugador del Real Madrid», ha explicado Haro en declaraciones a Deportes Cope Sevilla.

Y es que el club, como ha indicado el propio presidente, anda ahora enfrascado en culminar otras operaciones de entrada y salida, como son la venta de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid, la de Jesús Rodríguez al Como y los fichajes de Rodrigo Riquelme y Junior. «No están cerradas totalmente. Jesús será cuestión de horas y con Johnny se está hablando con el Atlético de Madrid. Va bien y seguro que la semana que viene habrá apretón de manos. Con Rodrigo (Riquelme) estamos muy cerca… son operaciones que están separadas. Creo que las dos se van a concretar en no más de una semana. Rodrigo puede estar en esa banda. Puede jugar ahí con Abde y vamos a tener bandas bastante buenas. Junior está muy cerca de llegar a un acuerdo», completó el máximo dirigente del Betis.

En cuanto a otros aspectos de la planificación y a la vuelta del cedido Borja Iglesias, Haro ha añadido que «un central tendrá que venir; lateral, si hay salidas; y mediocentro, si llega alguien por Johnny. El '9' depende de salidas. Borja está de vuelta, y si Borja sigue… Borja no se va a ir gratis. Si no, estará aquí su año. Es un buen delantero y no vamos a regalar jugadores. Tendrá que convencer al entrenador, pero gratis no van a salir», sentenció el presidente bético.

Además, Ángel Haro, hablando de otros asuntos, se refirió a los trámites urbanísticos del Villamarín y la obra que mantendrá al equipo fuera del estadio las dos próximas temporadas al menos: «Hay que terminar el trámite urbanístico. Ya estamos con el proceso de licitación de las constructoras. Nos están hablando de dos años y algo, y estamos intentando que se circunscriban a esos dos años», comentó Haro.

Una obra que implica la inmediata mudanza a La Cartuja, donde todas las partes implicadas trabajan en mejorar los accesos a la zona: «Vamos a tener lanzaderas, ya se han habilitado. Los parkings se están redireccionando. El 55% de los béticos son de fuera. Todos vamos a necesitar un aprendizaje al principio.Vamos a tener 4.500 abonados más; ya con eso pagamos el alquiler. La zona VIP duplica lo que teníamos… tenemos el 70% ya vendido. Tenemos casi a 20.000 béticos en cola para sacarse el carné», concluyó el mandatario.