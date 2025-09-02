Haro: «Lo de Antony no es una hipoteca, es un jugador de talla mundial»

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación durante la presentación de Antony como nuevo jugador verdiblanco. Un fichaje mediático, que ha enloquecido al beticismo desde que el acuerdo se dio a conocer.

Sobre la dificultad de esa operación, Haro ha querido destacar la determinación del brasileño a la hora de elegir al Betis. «El Betis tiene una capacidad enorme para hacerse querer. Para los béticos, ponerte el nombre de Antonio de Triana, es la expresión máxima de mostrar su cercanía. Han sido meses de negociación dura y quisiera dar gracias a todos, porque han sido duros y siempre ha primado la determinación de todos«, ha narrado.

«Ha sido una operación difícil. Hubo un momento que se rompieron las negociaciones, lo reconozco. Entiendo al Manchester por la inversión que hicieron, pero nosotros tenemos que defendernos y el jugador suele jugar donde quiere», ha añadido Haro.

El máximo dirigente verdiblanco también ha reconocido la importancia del contexto para que el fichaje de Antony se pudiera cerrar: «En el mundo del fútbol lo más importante son los contextos. Antony no era feliz en Mánchester y no se adaptó. El Betis se desvive por y para el jugador y su familia, y eso hace que vengan jugadores como él, Deossa, Amrabat…».

Respecto al objetivo del Betis, el presidente de la entidad no ha querido mencionar la Champions League, pero sí quiere pelear en Europa y «llegar lo más lejos posible»: «Ha sido un mercado en el que hemos echado todo lo que teníamos. Ahora toca sacar el máximo rendimiento y tenemos el cuerpo técnico apropiado para eso. Tenemos que seguir peleando por Europa. El objetivo es estar lo más alto posible en todas las competiciones. Tenemos un buen plantel para estar en Europa».

A grandes rasgos, Haro se ha mostrado satisfecho con el resultado final del mercado y ha puesto en valor el potencial de la dirección deportiva: «Estoy razonablemente satisfecho, todo es mejorable, pero creo que hemos hecho un gran trabajo en el mercado. Lo meritorio es que en un año que vamos a hacer gastos importantes como el estadio, seguimos montando plantillas importantes».

«No pude escuchar la rueda de prensa del Sevilla completa»

Cuestionado por el futuro de Manuel Pellegrini, el cual se encuentra en el último año de su contrato: «¿La renovación de Pellegrini? No ha habido ningún cambio sustancial. Cuando llegue el momento, hablaremos».

También se ha referido a una de las anécdotas de la última noche del mercado, la de los dirigentes verdiblancos viendo la rueda de prensa de Antonio Cordón por televisión: «No pude escuchar la rueda de prensa del Sevilla completa. Estaba viendo una tele local y conectaron allí. No tengo conclusiones claras, escuché cinco minutos. Hay que normalizar estas cosas. No me estaba riendo ni muchísimo menos, cada uno tiene su camino».

Aunque si ha querido dejar un mensaje a la prensa respecto al mercado del Sevilla: «Muchas veces no se comprendía desde la prensa que el Betis no pudiese traer mejores jugadores, y ahora sí lo veo en otros equipos, pero no tengo nada más que comentar».