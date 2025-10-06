El paso adelante de Fornals en el Betis en este arranque de curso

Las expectativas que tenía puestas el Real Betis para esta temporada 2025-26 eran muy altas, y, tras un mes y medio de competición, las están cumpliendo con creces. Buena parte del éxito heliopolitano nace de las botas de Pablo Fornals. El '8' verdiblanco está en un estado de forma espectacular, haciendo de guía para llevar a su equipo a los puestos Champions.

Los números no engañan. El polivalente centrocampista de Castellón de la Plana lleva dos goles y dos asistencias en los ocho encuentros disputados hasta la fecha de LaLiga EA Sports. El curso pasado no participó, marcando o asistiendo, en una jugada que acabase en gol hasta principios de noviembre, y en su temporada de debut en el club bético, 2023-24, llevaba una diana menos en los mismos partidos disputados que en la actual.

Más allá de sus contribuciones directas, hay que destacar la labor invisible que está realizando en la medular bética. Se está mostrando como un centrocampista todoterreno, capaz de ayudar al primer pivote en labores defensivas, a la vez que lo compagina con ser el faro del equipo para iluminar el camino hacia la portería contraria.

Haber encontrado su sitio en el doble pivote le está sentando de maravilla. Según la estadística avanzada, Fornals es uno de los quince jugadores de LaLiga con mayor número de intercepciones. La confianza que tiene Manuel Pellegrini en él es total. Al igual que Amrabat, Marc Roca y Altimira han entrado y salido del once titular, el mediocentro castellenonse ha sido de la partida en todos los encuentros de Liga.

En la faceta creativa, Pablo Fornals también está siendo de los jugadores más destacados del campeonato. Se posiciona dentro del top-20 de los futbolistas con mayor número de pases y dentro de los quince con mayor cantidad de pases claves.

Tan solo queda la incógnita de saber qué sucederá cuando Isco regrese de su lesión y cómo afectará esto al rol que tenga que asumir el castellonense. Hasta entonces, bendito problema para los verdiblancos.