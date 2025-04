Pese a que el Betis cuenta con ventaja antes de que arranque el partido de esta tarde, en el Jagiellonia Bialystok saben que están ante una oportunidad única para hacer historia y obtener el pase a las semifinales de la Conference League. Quiere Adrian Siemieniec contagiar al público del entusiasmo con el que afrontan el duelo de vuelta y así lo transmistió en la rueda de prensa previa al partido de este jueves.

«Sacamos muchas conclusiones después del primer partido. Tanto en la fase en la que tenemos el balón como cuando no lo tenemos. Hemos realizado dos reuniones informativas y una sesión de formación. Antes de este partido, nos hemos centrando en corregir los detalles relacionados con el inicio del juego desde la portería y la construcción de la acción en nuestro propio campo, es decir, dónde transportar el balón y qué hacer con él una vez que lo hemos transportado. En una competición con un oponente de calidad, el partido se decide en una fracción de segundo. Creo que veremos una mejora en este sentido», indicaba Siemieniec.

«Para ganar a un equipo como el Betis, que está en la forma en la que está, en esta fase de la competición y con las posibilidades que tenemos y teniendo en cuenta el resultado del primer partido, hay que estar rozando la perfección», reconocía el entrenador del campeón polaco que señaló que «no basta con jugar bien». «Debemos alcanzar nuestro nivel más alto individualmente y como equipo. Esto en cualquier caso no nos da confianza de que será suficiente, porque hay un oponente del otro lado. Haremos todo lo posible para mejorar respecto al primer partido. Queremos estar vivos en una mayor parte del partido que en Sevilla, para ser competitivos contra el Real Betis. Nos gustaría que todos en Sevilla recordaran después de este partido qué tipo de club es el Jagiellonia, qué estilo tiene este equipo y dónde se encuentra el Białystok. Esto es lo que también nos importa», reflexionaba.

«En el primer partido tuvimos nuestros momentos, pero nos faltó concreción», reconocía el técnico. «La segunda mitad del partido en Sevilla la dictó el Real Betis y nos defendimos gracias a las ganas de luchar y a las intervenciones de Abramowicz. Gracias a ello nos llevamos a casa un resultado en España que nos permite pensar que nos espera un partido interesante el jueves. Nos gustaría que el Real Betis se sintiera incómodo en nuestro estadio, aunque sea por un momento. Por supuesto que será muy difícil», comentaba.

Además, el entrenador del Jagiellonia Bialystok fue preguntado por Manuel Pellegrini y su preferencia por enfrentarse al Chelsea en la final de la competición. «A pesar de que hoy competimos en la misma fase de la competición, y antes del primer partido teníamos al menos matemáticamente las mismas posibilidades, no me siento lo suficientemente posicionado para poder evaluar las palabras del entrenador Pellegrini. Mi encuentro con Pellegrini fue algo muy grande. Fue un honor poder intercambiar algunas palabras con él y estrecharle la mano. Me alegro de poder ver también cómo se comporta durante el partido, cómo se comporta con su oponente, cómo habla de sus rivales. También le agradezco sus palabras después del primer partido, en las que nos elogió. Para mí como joven entrenador y para mi equipo significó mucho. Creo en ello y espero que Pellegrini pueda decir muchas cosas buenas sobre nuestro juego después de este partido, y quizás incluso más, aunque será muy difícil. ¿Y qué pasa con la final contra el Chelsea? Creo que un entrenador de este nivel sabía perfectamente lo que quería transmitir a su equipo», zanjó un Siemieniec que no quiso entrar en polémicas.

Más temas:

Betis