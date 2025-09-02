Guido Rodríguez le manda un mensaje al Betis

Guido Rodríguez fue uno de los nombres que más fuerza cogió en las últimas semanas de mercado para sustituir a Jonnhy Cardoso. Su posible regreso a Heliópolis era más que una realidad, pero finalmente, el Real Betis se decantó por incorporar a Sofyan Amrabat en los minutos finales del mercado de fichajes.

Sobre las 13:00 horas de este martes, el futbolista argentino publicó un mensaje en sus stories de Instagram: «Mis mejores deseos para esta nueva temporada para el Real Betis Balompié. Gracias a su gente por cómo me hicieron sentir y cómo lo siguen haciendo».

Casi a la misma hora, Manu Fajardo compareció ante lo medios de comunicación en la presentación de Antony, en la que le preguntaron por las posibilidades que hubo de que Guido ocupase el puesto del '5': «Guido fue una posibilidad que se valoró, pero el coste económico no nos daba para dar ese paso al frente. Teníamos alternativas preparadas de su nivel o superior y decidimos optar por Amrabat«.