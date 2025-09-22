Guardado y la renovación de Pellegrini: «Es natural que se hable del final de ciclo»

Uno de los temas que más preocupa actualmente al beticismo es el futuro del banquillo del club heliopolitano. Y es que Manuel Pellegrini se encuentra en su último año de contrato y, por el momento, no quiere hablar de renovación. Sobre este asunto ha hablado Andrés Guardado, que fue uno de los hombres fuertes del chileno durante su estancia en el Betis.

El mejicano ha atendido a los micrófonos de Libre y Directo y ha asegurado que «es natural» que se hable del final de ciclo de Pellegrini, si bien es una cuestión que depende de que «se sienten y se pongan de acuerdo».

«Es natural que se empiece a hablar que se haya terminado el ciclo de Pellegrini. Pero lo veo más por la persona que de la directiva hacia él. Ellos no se van a tirar un disparo al pie. Es cuestión de sentarse y ponerse de acuerdo. También ver que Pellegrini tenga ganas de seguir. Ningún entrenador nunca estará por encima de la institución y llegará el momento en el que el proyecto cambie de rumbo«, ha explicado, además, el jugador ha reconocido que su última renovación »fue por Pellegrini«.

Además, Guardado ha puesto en valor la labor de Pellegrini y ha asegurado que «ha sabido entender muy bien la ciudad», algo que no le pasó a Quique Setién: «Pellegrini ha sabido no meterse en cosas extras que podían enturbiar su paso. Porque con Quique Setién, donde los resultados no fueron malos, no supo entender el ambiente y la idiosincrasia del bético. El gran valor de Pellegrini es que desde el día uno no se sale del renglón y maneja lo que tiene que manejar».

«Me gusta mucho Eder Sarabia como entrenador» Andrés Guardado

Sobre el deber pendiente de la Champions, el exfutbolista ve normal que «el Betis quiera jugar la Champions, lo está buscando«, pero cree que »no se le debe reprochar a Pellegrino de no conseguirlo. Ha hecho por el Betis demasiado para reprocharle eso«. Y ha añadido: »De 2017 aquí el Betis ha conseguido una estabilidad que no había tenido en su historia. Y de aquí para arriba porque tiene un potencial enorme«.

Respecto a posibles sustitutos del chileno, Guardado ha reconocido el trabajo del entrenador revelación de LaLiga: «Me gusta mucho Eder Sarabia como entrenador, además tengo una gran relación con él. Soy un amante del fútbol de toque y salida de balón. Trae esa escuela y la ejecuta muy bien«.

También ha opinado sobre los nuevos refuerzos del Betis, haciendo especial mención al centro del campo: «Se reforzó en el centro muy bien con Amrabat y Deossa, que me parece un jugadorazo«.

Por último, ha alabado al capitán verdiblanco Isco Alarcón: «Es otra cosa. Te das cuenta entrenando con él que es otro nivel. Nabil y Canales también eran jugadorazos, pero Isco venía de jugar muchos años en el Real Madrid. Otra jerarquía. Eso se notaba».