Guardado inicia las prácticas como entrenador en el juvenil de División de Honor del Betis

Andrés Guardado, exjugador del Real Betis, está determinado a continuar ligado al fútbol como entrenador después de una prolífica carrera como futbolista y actualmente está dando el curso preceptivo para conseguir el título nacional. Por ello ha fijado de nuevo su residencia ... en Sevilla y en sus primeros pasos en esta formación como técnico ha contado con el apoyo del Real Betis, que está pendiente de su progresión en este nuevo desafío profesional del mexicano dado que se le aprecian condiciones interesantes de futuro.

Y es que Guardado se ha integrado en el cuerpo técnico de Dani Fragoso en el juvenil de División de Honor verdiblanco, que se proclamó ganador de la Copa de Campeones de la categoría el pasado mes de junio y que cuenta con una camada muy interesante de futbolistas con proyección para el primer equipo. Agustín Bizcocho, segundo entrenador; Antonio Arroyo, preparador físico; y Rafa Tellado, técnico de porteros, completan el cuerpo técnico de Fragoso en este equipo. Cabe recordar que Antonio Barragán, también exfutbolista bético, fue parte de este equipo de trabajo la pasada campaña y ahora está recibiendo la formación del Curso de Entrenador UEFA PRO de la RFEF.

El mexicano asiste a la ciudad deportiva Rafael Gordillo para sumar las horas necesarias de prácticas con uno de los entrenadores de la cantera bética que mejor rendimiento está dando estos años y también tratando con futbolistas de mayor nivel y exigencia aprovechando la buena mano que puede tener después de haber sido tantos años profesional y ejerciendo como capitán en clubes como el Betis, PSV Eindhoven o la selección mexicana, con la que disputó cinco Mundiales. Se retiró el año pasado militando en el Club León de su país.

«Ya estoy preparándome para ser entrenador. Estoy haciendo mi curso aquí en Sevilla y nada, pues simplemente aprovechando esta inercia del retiro, ahora también que el Mundial va a ser en mi país, en México, haciendo varias cositas también para marcas de mi tierra, viajando, también viendo de cerca a la selección mexicana», manifestaba Guardado sobre su día a día actual en una entrevista concedida esta semana a Betis TV.

Atentos a Guardado para el futuro

En el Betis están muy pendientes de la evolución de Guardado como técnico dado que esperan que pueda tener un gran desarrollo por la personalidad y los conocimientos que atesora de cara a realizar una carrera deportiva como tuvo como futbolista. Se le ve como una buena opción de futuro para que vaya escalando en su incipiente formación en la cantera y por ello se le ha brindado esta oportunidad para que vaya sumando horas de vuelo como técnico.

«Yo venía a Sevilla en una etapa muy madura de mi vida, cuando acaba de nacer mi hijo de dos años; me vine con él y mi hija nació estando acá. Entonces, como que construí, digamos, mi vida familiar y mi estabilidad aquí; compramos una casa aquí, tengo un par de negocios aquí en Sevilla... Al final, todo mi futuro, por así decirlo. Nos veíamos viviendo aquí como familia, teniendo nuestra residencia habitual y, cuando se dio la oportunidad de regresar, porque la verdad, en un principio no lo teníamos muy claro, no lo dudamos y nos regresamos. Estamos muy felices de estar acá», manifestaba el futbolista a los medios del club reconociendo que él y su familia han decidido instalarse en Sevilla de forma permanente en esta fase de su vida.