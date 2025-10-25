Suscríbete a
Guardado inicia las prácticas como entrenador en el juvenil de División de Honor del Betis

El mexicano arrancará como asistente de Dani Fragoso en el conjunto que en junio alzó la Copa de Campeones

Visita de Guardado en el entrenamiento del Betis

Andrés Guardado, a finales de agosto, en el entrenamiento del primer equipo del Betis junto a Víctor Antequera, delegado verdiblanco
Andrés Guardado, a finales de agosto, en el entrenamiento del primer equipo del Betis junto a Víctor Antequera, delegado verdiblanco
Mateo González

Andrés Guardado, exjugador del Real Betis, está determinado a continuar ligado al fútbol como entrenador después de una prolífica carrera como futbolista y actualmente está dando el curso preceptivo para conseguir el título nacional. Por ello ha fijado de nuevo su residencia ... en Sevilla y en sus primeros pasos en esta formación como técnico ha contado con el apoyo del Real Betis, que está pendiente de su progresión en este nuevo desafío profesional del mexicano dado que se le aprecian condiciones interesantes de futuro.

