Guardado y el derbi del palo: «Todo lo que pasó ahí fue una vergüenza»

Andrés Guardado fue uno de los integrantes de la plantilla del Betis que consiguió levantar la Copa del Rey en 2022. En aquel torneo, se vivieron momentos de mucha tensión en las diferentes eliminatorias, pero uno de los más recordados es el derbi de octavos de final entre el Real Betis y Sevilla FC, que se suspendió por el lanzamiento de un palo a Joan Jordán.

Más de tres años y medio de lo sucedido, Andrés Guardado habló sobre lo ocurrido en el podcast de El Cafelito: «Fue una vergüenza lo que intentaron hacer. No mancharía el nombre del Sevilla como club, pero dos o tres personas que en ese momento trabajaban para el club, intentan parar el partido para hacer que perdiéramos el partido por el acto del palo«.

Del mismo modo, el ex futbolista del Real Betis, reconoció que el acto de lanzar el palo «estuvo fatal y condeno a la persona que tiró el palo. Son cosas que no deben pasar en un campo de fútbol», aunque también afirma que «se agarraron para hacer una telenovela y así poder parar el partido».

Además, Guardado se detuvo para contar una anécdota que vivió en primera persona en aquel derbi: «El palo estaba a mi lado, mientras que los árbitros estaban discutiendo con el entrenador de ellos, el director deportivo y los capitanes. Estaba escuchando que hablaban de una contusión y que no podía seguir jugando. Agarré el palo y me empecé a dar golpes en la cabeza y lo doblé entero. Le pregunté al árbitro si yo tenía una contusión también. Yo estaba muy cabreado».

«A Jordán lo excluyo de ahí porque él recibió órdenes. Alguien no quería jugar ese partido o quería aprovechar eso para haber si lo podía ganar en la mesa. No me gustó nada la actitud de Lopetegui, no sé si él lo manejó todo, a lo mejor venía de más arriba«, concluyó Guardado.

