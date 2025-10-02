Un grupo de aficionados no pudo acceder al Huvepharma Arena: «Nos han echado al lado por ser españoles»

La alegría del triunfo del Real Betis ante el Ludogorets (0-2) en el segundo encuentro de la fase de liga de la Europa League 25-26 ha tenido una cara negativa. Y es que un grupo de aficionados que se habían buscado la vida a la hora de conseguir entradas para ver el partido en Razgrad y animar a su equipo camino de la victoria, finalmente no han podido acceder al Huvepharma Arena. Estos jovenes seguidores, pertenecientes al grupo de estudiantes Erasmus de Nápoles y Salerno se organizaron para viajar a Bulgaria para ver el primer encuentro continental del curso lejos de l Cartuja a pesar de la prohibición de la UEFA, que impidió a la entidad heliopolitana vender localidades visitantes como castigo tras los incidentes de mayo en Florencia.

Estos mismos aficionados han comprobado cómo otro grupo de béticos delante de ellos sí han podido acceder a las gradas del estadio pero precisamente a ellos, primero la Policía búlgara y después club local y UEFA, no les han permitido entrar al partido.

Incluso, después de que Alfinaldelapalmera.com haya podido contactar con alguno de ellos, estos seguidores béticos se quejan del trato que han sufrido de la Policía búlgara, con una actitud chulesca y con bastantes malos modos: «Nos han echado a un lado por ser españoles. Primero nos comentaron que, si salía alguien del Betis, nos dejaban entrar. Apareció personal del club y también gente de seguridad que habitualmente viaja con el Betis y tampoco hubo forma. Con ellos también tuvieron malos modos», relata para este portal web Jesús Montoya, estudiante de Derecho y ADE en la Universidad Federico II de Nápoles a través de una beca Erasmus.

Estos aficionados están muy agradecidos al Betis, porque les han puesto todas las facilidades posibles: «El club nos ha metido en un listado porque, viendo la situación, nos regalaba las entradas de compromisos y también las de los jugadores. El Betis lo ha intentado arreglar con el Ludogorets, pero al final el equipo local se ha lavado las manos y lo ha dejado todo en manos de la Policía. La única razón que nos han dado es por ser españoles», explicaba Jesús Montoya.