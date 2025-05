Gordillo: «El Chelsea es un equipazo pero el Betis puede superar a cualquiera»

Rafael Gordillo, mito verdiblanco y presidente entre 2010 y 2011, estará en Polonia con el equipo en su cargo como presidente de la Fundación Real Betis y como representante institucional. Gordillo, de 68 años, es prudente, no le gusta hacer pronóstico, espera a los ... datos para valorar al ténico y a la plantilla y realza el crecimiento del club en estos años con la gestión actual.

-¿Cómo va a vivir la final? ¿Viajará?

-Voy a viajar con el equipo, como lo hago en todos los partidos. La final la viviré como un bético más, ilusionado y con muchas ganas de que hagamos un buen partido y consigamos el primer título europeo de nuestra historia. Personalmente, lo viviré con muchos nervios y tirando de medicación para calmar esos nervios.

-¿Qué pronóstico hace de la final? ¿Quién es el favorito?

-Yo pronósticos no hago ninguno. A mí no me gusta hacer pronósticos. Sé lo que es el Chelsea, un gran equipo, pero también sé cómo es nuestro equipo, que cuando le salen las cosas bien y sale con la mejor actitud, y sé que en la final saldrá con esa actitud, a un partido en una final podemos superar a cualquier rival. Pero yo no pronostico marcadores. Yo quiero ganar, pero también sé qué clase de rival tenemos enfrente. El Chelsea es un equipazo, pero nosotros también tenemos un gran equipo.

-¿Es este el mejor Betis de la historia? ¿O de la historia reciente?

-Es uno de los mejores de la historia. Tenemos jugadores top. Recuerdo el Betis de Jarni, Alfonsito… O el nuestro con Cardeñosa. A mí no me gusta comparar equipos, pero los resultados están ahí y quizá esta sea la mejor o de las mejores etapas de nuestro club: varias clasificaciones europeas, grandes resultados, una Copa del Rey...

-¿Es Pellegrini el mejor entrenador de la historia? ¿Qué jugadores de la plantila actual le gustan más o pueden estar a la altura de los mejores de la historia?

-Es un gran entrenador. El calificativo de mejor de la historia lo da los resultados, los récords, pero yo no presto tanta atención a eso. Para mí, un entrenador tiene que saber llevar un vestuario y Pellegrini lo ha demostrado con creces. Lo más importante de un entrenador en mi opinión es la gestión del vestuario y Pellegrini ha demostrado que es un especialista y además lo acompaña de muy buenos resultados. Es de los mejores que hemos tenido en el Betis, eso seguro. De futbolistas no quiero quedarme con un nombre, dos o tres. Para mí todo el que pelea y defiende como debe este escudo es un buen futbolista. Claro que hay jugadores mejor dotados técnicamente y otros con otras características, pero todos son importantes y tienen que aportar para que sus compañeros puedan brillar. No podríamos jugar con once Iscos. En fútbol todos tienen su papel y el equipo, una vez que hemos superado la racha de lesiones que tuvimos, ha mejorado muchísimo y ha mostrado un nivel muy alto.

-¿Cree que el Betis está en buena línea para su futuro con el equipo así, la construcción de la nueva ciudad deportiva, el estadio?

-El club crece cada temporada en todos los aspectos y los dirigentes siempre apuestan por seguir mejorando. A nivel deportivo, la dirección deportiva y el cuerpo técnico están haciendo las cosas muy bien en cuanto a planificación. Se han ido muchos jugadores buenos en los últimos años, pero se ha sabido mantener el nivel de la plantilla. Y eso es lo más importante. Cada año vamos mejorando y el año que viene tenemos un nuevo reto con el traslado a la Cartuja, pero ahí estaremos todos los béticos para animar.