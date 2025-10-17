Gonzalo Petit, entre los tres jugadores de Segunda que más han incrementado su valor de mercado

Transfermarkt es conocida por ser una de las webs de referencia en los que a valores de mercado se refiere. Este jueves se han conocido las variaciones de los jugadores de la Segunda División española, y el Real Betis se ha visto afectado, ... positivamente, por ello.

Hablamos de Gonzalo Petit, el joven delantero uruguayo que juega en el Club Deportivo Mirandés a préstamo por el equipo heliopolitano. En esta última actualización, el atacante charrúa ha visto incrementado su valor de mercado en dos millones y medio de euros, alcanzando la cifra total de cuatro millones. Ha sido uno de los tres futbolistas de la categoría de plata del fútbol español que más se han revalorizado, tan solo superado por Yeremay, del Deportivo de la Coruña, y Tahlys, de la U.D. Almería.

🆙 El delantero del CD Mirandés Gonzalo Petit es uno de los futbolistas que más suben en la presente actualización de los valores de Segunda División.



Petit ha tenido un impacto inmediato en el equipo castellanoleonés, aportando dos goles y una asistencia en los nueve encuentros diputados de la presente temporada 25-26. Esas aportaciones ofensivas han sido muy valiosas para el equipo burgalés, puesto que han supuesto las dos únicas victorias, hasta la fecha, que ha cosechado el Mirandés. La primera de ellas, llegó en la jornada 3 ante el Granada. El exjugador de Nacional le dio los tres puntos a los suyos con un tanto clave en el minuto 85 para el 1-2 final. Por otro lado, el fin de semana siguiente participó en dos de los cuatro tantos de los entrenados por Fran Justo para imponerse por 1-4 al Albacete.

De esta manera, los cuatro millones y medio que pagaron los verdiblancos este pasado verano a Nacional por el 85% de los derechos de Petit, poco a poco, se están justificando, poniendo así en valor la labor realizada por la red de 'scouting' de Manuel Fajardo y el resto de la dirección deportiva bética.