Gonzalo Petit: «El Betis es un club enorme, estoy con muchas ganas»

El fichaje bético Gonzalo Petit se ejercita estos días a las órdenes de Manuel Pellegrini. El joven delantero de 18 años fue anunciado oficialmente el pasado viernes como el quinto fichaje del Betis en un ágil movimiento de la dirección deportiva, anticipándose al interés de otros clubes europeos. De momento, el punta uruguayo procedente de Nacional seguirá trabajando con el primer equipo mientras sus representantes y el club eligen el mejor destino posible para marcharse cedido. El Mirandés sigue en la 'pole'.

Petit, en una entrevista concedida a los medios oficiales del Betis, no ha ocultado su gran ilusión: «Estoy muy contento de estar acá y espero darle muchas cosas al club. La ciudad es muy linda, la gente que vive acá, muy linda; los compañeros, también, así que muy contento. Me falta conocer a la hinchada, me falta. Pude conocer a mis compañeros y quiero también conocer a la hinchada del Betis«, expresó el delantero.

Un Gonzalo Petit que ha desvelado que desconocía que los emisarios del Betis se desplazaron hasta su país para seguirlo in situ: «No, no, no sabía nada. Me considero bastante tranquilo, pero eso era mejor no saberlo (risas)», admite.

Sobre su procedencia e inicios, cuenta que es de Carmelo: «Estoy muy orgulloso de ser de ahí, de la gente que he conocido. Para arrancar mi carrera en el fútbol sí tuve que mudarme a la capital, pero siempre recordando, y cada vez que puedo voy a Carmelo. Comencé jugando al Baby Fútbol allá en Uruguay de muy chico, no recuerdo bien qué edad, pero a Nacional me fui a los 12 años. Ahí me fui a vivir a Montevideo... marqué 98 goles«.

Repasando cómo se gestó su fichaje, el punta explica que «bueno, cuando me enteré la noticia, la posibilidad que había me movió muchísimo, la verdad. Me hizo muchísima ilusión. Sé que el Betis es un cuadro enorme, que hoy en día tiene una idea muy clara de juego, que le está yendo bien hace años. Así que, como te digo, me ilusionó demasiado y estoy con muchas ganas de estar acá«, sentencia.

Petit, un delantero de estatura considerable (1,90 metros), explica sobre su envergadura que «creo que ayuda mucho la altura en el fútbol. Y también, bueno, en el proceso de formación yo jugué un poco más abajo, entonces también me ayudó a eso de involucrarme en el juego y no solo quedarme con la estatura a ser nueve«.

En cuanto a sus estudios, revela que «había empezado la carrera de nutrición y después no me dio mucho el tiempo y tuve que dejar. Quiero aprender algún otro idioma también, pero lo tengo pendiente a la nutrición. ¿Vinculado al mundo del deporte? Claro, obviamente. Sabía que me iba a ayudar a mí en mi carrera también».

Volviendo a sus planes en el Betis, Gonzalo Petit apunta que «es un proceso, así que lo voy a afrontar de la mejor manera posible. Yo tengo muchas ganas. Sé que es un salto grande, obviamente, pero ya en las prácticas, en los entrenamientos, me ha hecho sentir muy bien«, asegura el delantero, que admite estar impresionado al ver de cerca ya a Lo Celso, a Isco o al propio Manuel Pellegrini: «Tremendo. Desde que me enteré de la posibilidad de estar acá, pensé en los jugadores con los que me iba a encontrar... y ver también que son tan buenas personas, la verdad que es muy importante. Porque uno los ve en la tele y no sabe cómo son en el día a día. Y conocerlos, la verdad que es muy lindo».

Finalmente, Petit fue rotundo al ser preguntado directamente por si va a cumplir su sueño de triunfar en Europa: «Sí, sí, sí. Espero que sí. Ya es un sueño estar acá y espero seguir cumpliendo con los objetivos. Jugar, tener minutos y adelante. Tal cual. Son las expectativas que tengo«, concluyó.