González Fuertes, árbitro para la visita del Betis al Rayo Vallecano

Sin solución de continuidad en el calendario, la 36ª jornada de LaLiga de Primera división 24-25 se disputa entre este martes 13 de mayo y el jueves día 15. Para dicha fecha, el Comité Técnico de Árbitros ha anunciado oficialmente las designaciones para los diez partidos de la máxima categoría del fútbol español. En lo que respecta al Real Betis, el encuentro en Vallecas ante el Rayo, previsto para las 19.00 horas de este próximo jueves 15 de mayo, será dirigido en el terreno de juego por Pablo González Fuertes, quien estará apoyado desde el VAR por Díaz de Mera Escuderos.

Se da la circunstancia de que González Fuertes está ante uno de sus últimos partidos como árbitro de campo, ya que al término de la presente campaña se retira. Está previsto que el asturiano forme parte del cuerpo específico de árbitros de VAR que el CTA quiere organizar de cara ya a la próxima temporada 25-26.

Entre Primera y Segunda división, González Fuertes le ha dirigido al Betis un total de 14 encuentros con un balance bastante positivo para los intereses del conjunto heliopolitano, con 8 victorias, tres empates y otras tantas derrotas. En la presente campaña 24-25, el asturiano fue el colegiado encargado de dirigir el duelo frente al Leganés de la primera vuelta en el Villamarín, que finalizó con triunfo bético por 2 a 0 con los tantos de Abde y Vitor Roque.

El árbitro gijonés fue protagonista en la última final de la Copa del Rey. En la rueda de prensa oficial que organizó la RFEF previa al duelo entre el Madrid y el Barcelona, González Fuertes se mostró bastante beligerante contra los vídeos que Real Madrid Televisión publica semanalmente sobre los árbitros. El asturiano advirtió: «Vamos a tener que empezar a tomar medidas, muchísimo más serias de las que se están tomando. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, tendréis noticias. Vamos a hacer historia y no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando». Al equipo madridista no le gustaron absolutamente nada estas declaraciones y amagó con no presentarse a la final, aunque finalmente pudo disputarse con normalidad. Pero el cisma Madrid-árbitros está cada vez más abierto.