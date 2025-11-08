El golazo de volea de Gonzalo Petit para darle el triunfo al Mirandés frente al Sporting

Gonzalo Petit ha vuelto a ver portería con el CD Mirandés. Y de qué manera. Y lo que significó para el equipo burgalés por el momento que pasa. El duelo de la 13ª jornada ante el Sporting disputado en Mendizorroza (el Mirandés está jugando en ... Vitoria como local por las obras en Anduva) se marchaba al final con el empate a uno en el marcador. Hasta que apareció el delantero uruguayo cedido por el Real Betis. Un 'huracán uruguayo', como destaca el conjunto de Miranda de Ebro en la crónica publicada en su web oficial.

En el minuto 88, cuando el encuentro moría, Martín Pascual prolongó un balón dentro del área que cayó a placer en el segundo palo sobre la pierna derecha de Gonzalo Petit que batió a Yáñez con una gran volea, poniendo el 2 a 1 en el marcador y desatando la locura entre los jugadores del Mirandés y los aficionados que acompañan al equipo desde Miranda hasta Vitoria. De esa forma conseguía el conjunto jabato su primera victoria como local en la presente temporada.

El gol de Petit, el tercero que el uruguayo de Carmelo anota con la camiseta del Mirandés, significó que los burgaleses rompen, por fin, una racha de ocho partidos seguidos sin ganar, los tres últimos derrotas, que les ha llevado en la clasificación de LaLiga Hypermotion a los puestos de descenso a Primera RFEF.

Y todo ello, en un momento de transición en el banquillo. El Mirandés anunciaba a comienzos de esta semana la destitución de Fran Justo, el técnico que comenzó la temporada. Aunque se conocía desde el jueves, no fue hasta ayer viernes, el mismo día del duelo ante el Sporting, cuando el club burgalés anunció la contratación de Jesús Galván como nuevo entrenador, procedente del filial del Sevilla, el Sevilla Atlético. A Galván no le dio tiempo a dirigir el Mirandés - Sporting y fue el exjugador Antxon Muneta quien entrenó al equipo durante la semana de forma interina y el protagonista de la remontada ante el cuadro gijonés.