El golazo de volea de Gonzalo Petit para darle el triunfo al Mirandés frente al Sporting

El tanto del uruguayo, cedido por el Betis, le dio una balsámica victoria al equipo burgalés, en la transición en el banquillo entre Fran Justo y la llegada de Jesús Galván

Gonzalo Petit celebra con rabia el golazo que le marcó al Sporting para darle la victoria al Mirandés
Gonzalo Petit ha vuelto a ver portería con el CD Mirandés. Y de qué manera. Y lo que significó para el equipo burgalés por el momento que pasa. El duelo de la 13ª jornada ante el Sporting disputado en Mendizorroza (el Mirandés está jugando en ... Vitoria como local por las obras en Anduva) se marchaba al final con el empate a uno en el marcador. Hasta que apareció el delantero uruguayo cedido por el Real Betis. Un 'huracán uruguayo', como destaca el conjunto de Miranda de Ebro en la crónica publicada en su web oficial.

