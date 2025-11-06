El golazo de Antony tras el pase largo de Marc Roca en el Betis - Olympique Lyon

En el minuto 35 del Betis - Olympique Lyonnais llegó un golazo de Antony que puso en pie a todo el estadio de la Cartuja. El brasileño corrió al espacio aprovechando un enorme pase en largo de Marc Roca y batió por alto a Greif ... en su salida.

Iba ya el marcador con 1-0 a favor de los heliopolitanos gracias al tanto de Abde después de un córner lanzado por Lo Celso y peinado Bakambu hacia el área pequeña, donde el marroquí tuvo la fortuna de rematar con el pie.

Esta ventaja la amplió Antony con una carrera espectacular. Marc Roca vio bien el espacio hacia el que podía dirigirse el extremo, que cortaba en diagonal para quedarse solo ante Greif.

Ahí, ni corto ni perezoso, Antony se frenó y puso el balón imposible para el meta del equipo francés y situó el 2-0 en el marcador en este encuentro de la fase de liga de la Europa League.

El pase de @marcroca21 es una locura.

La definición de @antony00, una delicatessen.



#UEL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/lm3dDIIDEE — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 6, 2025

Con este gol Antony prosigue su gran racha, dado que anotó en el anterior encuentro de la Europa League en la Cartuja ante el Nottingham Forest y en LaLiga hizo sendos dobletes en los choques ante el Villarreal y el Mallorca.