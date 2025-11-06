Suscríbete a
+Palmera

El golazo de Antony tras el pase largo de Marc Roca en el Betis - Olympique Lyon

El brasileño, por velocidad, se plantó solo ante el meta visitante y le batió por alto anotando el 2-0 en el duelo de la Europa League

Betis - Olympique de Lyon: resumen, goles y última hora del partido de la UEFA Europa League hoy en vivo

Betis - Lyon, en directo

Antony celebra el 2-0 del Betis ante el Olympique Lyon
Antony celebra el 2-0 del Betis ante el Olympique Lyon ep
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el minuto 35 del Betis - Olympique Lyonnais llegó un golazo de Antony que puso en pie a todo el estadio de la Cartuja. El brasileño corrió al espacio aprovechando un enorme pase en largo de Marc Roca y batió por alto a Greif ... en su salida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app