El Girona llega a la Cartuja con dos empates y tres derrotas a domicilio en LaLiga

El Girona llega este domingo al estadio de la Cartuja para afrontar su sexto partido a domicilio de la temporada. El equipo dirigido por Michel no sabe hasta el momento lo que es ganar como visitante en el campeonato. El balance ... en los cinco encuentros ha sido de dos empates y tres derrotas.

El 24 de agosto, en la segunda jornada de LaLiga 25-26, el Girona perdió de manera contundente ante el Villarreal por 5-0. Dos semanas después, el equipo catalán inauguró su casillero de puntos a domicilio con un empate en el partido con el Celta (1-1). Idéntico resultado se dio en el siguiente desplazamiento. Ocurrió en la sexta jornada del campeonato ante el Athletic.

Posteriormente, dos derrotas, ambas por idéntico marcador (2-1). En primer lugar el 18 de octubre en el partido disputado contra el Barcelona. Y ya en la undécima jornada del campeonato fue el Getafe el que ganó el encuentro ante el Girona.

Dos puntos a domicilio y ocho en su estadio. Es el balance total del equipo entrenado por Michel tras las doce primeras jornadas de LaLiga. Antes del tercer parón de la temporada, el Girona ganó en Montilivi al Alavés por 1-0.