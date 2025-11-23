Suscríbete a
+Palmera

El Girona llega a la Cartuja con dos empates y tres derrotas a domicilio en LaLiga

El equipo dirigido por Michel sumó un punto en cada uno de los encuentros ante el Celta y Athletic

Betis - Girona: Ambición y necesidad se cruzan en la Cartuja

Araújo , tras marcar el definitivo 2-1 en el Barcelona-Girona de LaLiga 25-26
Araújo , tras marcar el definitivo 2-1 en el Barcelona-Girona de LaLiga 25-26 afp
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Girona llega este domingo al estadio de la Cartuja para afrontar su sexto partido a domicilio de la temporada. El equipo dirigido por Michel no sabe hasta el momento lo que es ganar como visitante en el campeonato. El balance ... en los cinco encuentros ha sido de dos empates y tres derrotas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app