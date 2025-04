Girona - Betis: A por tres puntos para empezar a afianzar la sexta plaza

Está absolutamente engorilado todo el beticismo con la trayectoria del Real Betis, principalmente, en estos primeros cuatro meses del 2025 en los que ha metido la directa hacia las semifinales de la Conference League y ha vuelto a meterse de lleno en los más que ... probables puestos de la clasificación de LaLiga que den billete a jugar la próxima temporada alguna competición europea, que en el caso bético se trataría del quinto billete continental consecutivo de la mano de Manuel Pellegrini. También es de valorar muy positivamente el trabajo de crecimiento que de forma conjunta se viene haciendo en las últimas temporadas desde la planta noble y el consejo de administración encabezado por Ángel Haro y José Miguel López Catalán. Habrá tiempo para hacer estos análisis de forma más amplia y concienzuda, porque lo que hay en juego en las dos competiciones es muy importante. Y bonito. Porque el primer equipo heliopolitano está a dos partidos de jugar su primera final europea, y por ende a tres duelos de conseguir el que podría ser su primer título continental de toda su historia, y a su vez, en las últimas siete jornadas ligueras, afianzar la sexta plaza de la clasificación que dará billete para volver a jugar en la Europa League el curso próximo 25-26.

La primera parada para ello es Montilivi, Girona. Un rival y un campo que, excepto la visita de la pasada temporada en la que el Betis cayó derrotado por 3 a 2, no se le suele dar mal al primer equipo bético, tanto en Primera como en Segunda división. Porque de ocho duelos ligueros en hasta el momento, el conjunto verdiblanco acumula seis triunfos, los tres últimos en la máxima categoría del fútbol patrio. Más allá de estadísticas, el duelo es importante por la lucha europea y también, quién lo iba a decir después de lo que el cuadro catalán hizo la pasada temporada, por la permanencia.

Los tres puntos son igual de claves para los dos equipos. Para el local de Míchel, para espantar los fantasmas del descenso. La victoria inextremis de Las Palmas ante el Atlético de Madrid ha hecho que, excepto para el Valladolid, los partidos que quedan por delante sean auténticas finales para evitar perder la categoría para los conjuntos que se encuentran inmersos en esa pelea. En esa lucha se encuentra el cuadro catalán después de una temporada en la que ha hecho historia al competir en la Champions League por primera vez, pero que a su vez le ha pasado demasiada factura en LaLiga, con muchas lesiones de jugadores importantes a lo largo del curso.

Pero también lo es para el hoy visitante Betis, que a buen seguro estará acompañado por un buen número de aficionados, como siempre en la 'Novena Provincia' andaluza, como es Cataluña. Viene el cuadro bético de clasificarse para las semifinales de una competición europea, la Conference League, por primera vez en su historia, lo que debe servirle al equipo de Pellegrini para levantarse del traspié ante el Villarreal y volver a la senda de las victorias para que en el primero de los dos partidos que jugarán en cuatro días (el jueves recibirán los béticos al Valladolid en el Villamarín) comience a afianzarse al menos la sexta plaza de la competición, lo que valdrá, a expensas de lo que ocurra en la Conference, un billete para jugar en la Europa League de la próxima temporada. Cuenta con 48 puntos el cuadro de Pellegrini y alcanzar o incluso superar los 50 en los seis próximos que aparecen en el calendario bético puede ser clave para que de nuevo, como en 2021 y 2023, el Betis acabe siendo el sexto equipo de LaLiga.

En lo deportivo de cara al partido, Pellegrini cuenta con las bajas de Ricardo Rodríguez, Diego Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila, los cuatro por lesión. No hay ningún sancionado para el duelo. Precisamente, y dado que al final sólo se trató de una contractura porque las pruebas médicas descartaron la rotura muscular, el lateral suizo podría estar de nuevo a disposición del entrenador para el duelo del jueves ante el Valladolid. Para el once, la principal novedad será el regreso de Isco. El de Arroyo de la Miel, teniendo en cuenta el 2 a 0 del partido de ida en Heliópolis, rotó por decisión técnica del preparador chileno y fue suplente en Bialystok, jugando en su puesto Giovani Lo Celso. También volverán al once Adrián, Aitor, Perraud, Johnny Cardoso y el Cucho Hernández.

Mantendrá Pellegrini a la pareja de centrales formada por Bartra y Natan. No tiene más ahí el técnico chileno en el primer equipo bético. Ya hizo debutar el preparador santiaguino a Nobel Mendy, central del Betis Deportivo, la pasada temporada y es un futbolista metido habitualmente en dinámica del primer equipo. Integrará al menos la convocatoria. No es descartable que en el duelo frente al Valladolid apueste el cuerpo técnico heliopolitano por rotar al catalán o al brasileño y Mendy vuelva a ser de la partida en un partido de Primera división. Pellegrini tampoco pierde de vista a Sergio Arribas, también zaguero del primer filial verdiblanco, quien en Mallorca actuó como lateral izquierdo pero cuya posición natural es la de central. En la competición europea Arribas no puede jugar, dado que no cumple los requisitos que la UEFA pide para que los futbolistas de los escalafones inferiores puedan integrar la lista 'B' para la Conference, así que al central burgalés se le puede volver a ver más pronto que tarde en el campeonato liguero.

Alineaciones probables Girona FC: Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Blind; Iván Martín, Arthur; Danjuma, Yangel Herrera, Asprilla; y Tsygankov.

Por su parte, Míchel en el Girona no puede contar con Bryan Gil, lesionado de larga duración que se perderá lo que resta de temporada, y Abel Ruiz. Además, Miguel Gutiérrez llega justo al duelo.

Dirigirá el partido el canario Alejandro Hernández Hernández, con el que el Betis tiene un balance negativo: once victorias, ocho empates y trece derrotas en 32 partidos.