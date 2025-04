Girona - Betis, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

El Real Betis, que ya está en las semifinales de la Conference League, no se olvida de la posibilidad de asegurarse un puesto para la Champions de la próxima temporada a través de LaLiga. La competición doméstica siempre es principal para Manuel Pellegrini y no la descuida en ninguna circunstancia. Por estos motivos, y por la derrota de la pasada jornada con el Villarreal en el Benito Villamarín, el conjunto verdiblanco buscará los tres puntos este lunes en Montilivi contra el Girona en partido de la 32ª jornada. Un choque para cuyo arbitraje ha sido designado Hernández Hernández con Pizarro Gómez en el VAR.

Con 48 puntos en la tabla está el Betis, que cierra la jornada sabiendo lo que han hecho ya todos sus rivales directos. Hasta su tropiezo con el Villarreal, del que lo separan cuatro puntos tras el empate de los castellonenses con la Real Sociedad (2-2), su dinámica en LaLiga era excelente: había ganado seis de los últimos siete partidos, ascendiendo un buen número de puestos en la tabla y posicionándose en la lucha por clasificarse por segunda vez en su historia para la Champions.

Ricardo y tres bajas más

Ahí quiere estar el Betis, que para la ocasión en Gerona contará con cuatro bajas. A los lesionados Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila se une Ricardo, a quien Pellegrini da descanso para que pueda recuperarse de la sobrecarga muscular que sufre. Con respecto a la convocatoria para el partido del jueves, regresan William Carvalho y Cucho. Al once volverán también Adrián e Isco mientras que Aitor y Perraud opositan a los laterales derecho e izquierdo para oxigenar al equipo.

La pasada temporada, el Betis cayó en Gerona (3-2) con gol de Stuani en el tiempo de prolongación, cortando así una racha de seis victorias consecutivas de los verdiblancos en territorio gironí. En la primera jornada de esta campaña, Betis y Girona igualaron a uno con tantos de Bartra y Misehouy.

Rebosante de moral y optimismo tras cerrar en Polonia la clasificación para las semifinales de la Conference League , el Real Betis se aprieta los machos para encarar una semana con doble compromiso liguero que empieza este lunes en el Estadio Montilivi , donde los verdiblancos se medirán al Girona FC en encuentro de la 32ª jornada . Pese al revés sufrido con el Villarreal la pasada jornada, en el Betis no renuncian al sueño de la quinta plaza que le daría acceso a la próxima edición de la Champions League. Todo lo que sea sumar y ganar, en cualquier caso, le permitirá asegurarse el sexto puesto y el billete europeo vía LaLiga. Del arbitraje de este choque se hará cargo Hernández Hernández con Pizarro Gómez en el VAR.