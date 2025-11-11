El bonito gesto de Manu Fajardo en Mestalla con un aficionado antes del Valencia - Betis

El Betis se enfrentó al Valencia el pasado domingo en Mestalla. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini consiguió ponerse por delante en el marcador durante el segundo tiempo, pero Luis Rioja igualó el partido para dejar el resutado final en empate (1- ... 1). Antes de que comenzara el partido, Manu Fajardo y Adrián San Miguel tuvieron un bonito gesto con un aficionado valencianista que sufrió un percance durante el calentamiento previo al pitido inicial.

Tal y como recogieron las cámaras de El Día Después de Movistar +, el seguidor del equipo local recibió un fuerte balonazo que rompió sus gafas. Adrián San Miguel, consciente de lo que había ocurrido, llamó a Manu Fajardo y juntos se acercaron a la zona, tras la portería, en la que se encontraba el aficionado.

Fue entonces cuando Manu Fajardo, director deportivo del Betis le pidió su número de teléfono al hincha valencianista con el objetivo de hacerle llegar unas gafas nuevas. El gesto fue alabado por las personas que intervinieron durante el conocido programa de televisión el pasado lunes.