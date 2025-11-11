Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Torrent y Extremadura, rivales del Betis y del Sevilla en la nueva fase de la Copa del Rey

El bonito gesto de Manu Fajardo en Mestalla con un aficionado antes del Valencia - Betis

El director deportivo se comprometió a pagarle las gafas a un aficionado que había recibido un balonazo durante el calentamiento

Valencia - Betis: Cayó en la trampa de un partido loco (1-1)

Manu Fajardo y Adrián San Miguel, tras la portería de Mestalla
Manu Fajardo y Adrián San Miguel, tras la portería de Mestalla
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis se enfrentó al Valencia el pasado domingo en Mestalla. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini consiguió ponerse por delante en el marcador durante el segundo tiempo, pero Luis Rioja igualó el partido para dejar el resutado final en empate (1- ... 1). Antes de que comenzara el partido, Manu Fajardo y Adrián San Miguel tuvieron un bonito gesto con un aficionado valencianista que sufrió un percance durante el calentamiento previo al pitido inicial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app