El hermano del fallecido por un tiro en Dos Hermanas busca venganza armado con una catana

Rival europeo

El Genk empata ante el Círculo de Brujas (2-2) antes de recibir al Betis

El próximo rival del equipo de Pellegrini en la fase de liga de la Europa League es el séptimo clasificado en la liga belga

Antony iguala en el Betis los goles que anotó en el United

Oh Hyeon-Gyu, delantero coreano del Genk, en un lance del partido contra el Círculo de Brujas
Oh Hyeon-Gyu, delantero coreano del Genk, en un lance del partido contra el Círculo de Brujas
Jesús Sevillano

El KRC Genk, próximo rival del Real Betis en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League, ha disputado este domingo el partido de la undécima jornada de la liga de Bélgica a cuatro días vista de ... recibir en el Cegeka Arena al equipo de Manuel Pellegrini. Ha visitado el Genk al Círculo de Brujas y el duelo ha finalizado con empate a dos en el marcador.

