El Genk empata ante el Círculo de Brujas (2-2) antes de recibir al Betis

El KRC Genk, próximo rival del Real Betis en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League, ha disputado este domingo el partido de la undécima jornada de la liga de Bélgica a cuatro días vista de ... recibir en el Cegeka Arena al equipo de Manuel Pellegrini. Ha visitado el Genk al Círculo de Brujas y el duelo ha finalizado con empate a dos en el marcador.

Dilapidó el equipo que dirige Thorsten Fink una doble ventaja en el electrónico que bien le pudo dar para conseguir el triunfo. Se adelantó el Genk con un tanto en el minuto 13 de Hrosovsky y justo antes del descanso el Círculo de Brujas puso el momentáneo 1-1 en las botas de Alan Minda. Ya en el segundo tiempo, el delantero coreano del Genk, Oh Hyeon-Gyu, marcó el 1-2 en el minuto 57 y Edan Diop, en el 68 y de penalti, puso el empate a dos definitivo en el marcador.

Marcha el KRC Genk en la séptima posición del campeonato belga, con 15 puntos en once encuentros ligueros. Ha ganado y perdido los mismos encuentros, cuatro, y ha empatado tres.

En las dos primeras jornadas de la Europa League, el Genk ha ganado un partido y ha perdido otro. De hecho, ganó en la primera jornada en Glasgow ante el Rangers y en el segundo encuentro, contra el Ferencvaros, cayó derrotado en su estadio. Así que suma tres puntos y está clasificado en la 18ª posición.