Suscríbete a
+Palmera

Genk - Betis, las notas de los jugadores: sin GPS para encontrar la portería

Empate sin goles en un partido sin ocasiones claras para el equipo verdiblanco

Genk - Betis, en directo

Bartra y Kayembe, durante el Genk-Betis de este jueves
Bartra y Kayembe, durante el Genk-Betis de este jueves efe
Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Empate del Betis a domicilio (0-0) con el Genk en la tercera jornada de la fase de liga en la Europa League. Partido con escasa presencia ofensiva del equipo verdiblanco, que se quedó sin marcar por primera vez desde mediados de febrero.

El primer ... remate a portería del equipo bético este jueves llevó la firma de Riquelme con un lanzamiento centrado que atrapó el guardameta del Genk. Ya en el segundo tiempo, Pablo García lo intentó pero sin encontrar portería. Después de tres jornadas, el Betis cuenta con cinco puntos en la clasificación después de un triunfo y dos empates.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app