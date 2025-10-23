Genk - Betis, las notas de los jugadores: sin GPS para encontrar la portería
Empate sin goles en un partido sin ocasiones claras para el equipo verdiblanco
Genk - Betis, en directo
Empate del Betis a domicilio (0-0) con el Genk en la tercera jornada de la fase de liga en la Europa League. Partido con escasa presencia ofensiva del equipo verdiblanco, que se quedó sin marcar por primera vez desde mediados de febrero.
El primer ... remate a portería del equipo bético este jueves llevó la firma de Riquelme con un lanzamiento centrado que atrapó el guardameta del Genk. Ya en el segundo tiempo, Pablo García lo intentó pero sin encontrar portería. Después de tres jornadas, el Betis cuenta con cinco puntos en la clasificación después de un triunfo y dos empates.
ASÍ JUGARON
VALLES
APROBADO
Siguió con la mirada el inquietante balón que terminó en el poste cuando apenas quedaban diez minutos. En el inicio del segundo tiempo había estado atento para despejar un remate que se había complicado.
AITOR
APROBADO
Cumplió a la hora de cerrar su costado. Apenas se le vio en incorporaciones al campo contrario.
BARTRA
APROBADO
Volvía a ser titular y estuvo rápido para ir al corte en balones que tenían pinta de ser peligrosos. Bien en los despejes.
VALENTÍN GÓMEZ
BIEN
Se va afianzando en la posición a base de estar en el sitio correcto en el momento exacto.
RICARDO
APROBADO
Apenas se le vio en zona de ataque mientras que en labores defensivas cumplió sin más.
ALTIMIRA
SUSPENSO
No fue una buena tarde para el centro del campo bético. Ni en la circulación ni en la anticipación a la hora de disputar balones divididos.
DEOSSA
SUSPENSO
Volvió a jugar más de un mes después y hubo muchas fases en las que apenas se le vio. Intentó algún pase. Sustituido a la hora de partido.
LO CELSO
SUSPENSO
No fue el Lo Celso que aparece en momentos claves para decidir un partido. Perdió algún balón en zona peligrosa.
ANTONY
APROBADO
Parecía atascado, sin encontrar el espacio necesario para desplegar su fútbol. Además vio tarjeta pronto. Pellegrini decidió sustituirlo en el descanso.
RIQUELME
APROBADO
Intermitente, dejando algunos detalles cerca del área. Se fabricó una ocasión que no culminó. Buen pase a Bakambu que el delantero no aprovechó
BAKAMBU
SUSPENSO
Tuvo que ir en varias ocasiones a luchar los envíos en largo de sus compañeros porque el Betis también tiró de balonazos. Ocasión a pase de Riquelme que no aprovechó.
PABLO GARCÍA
APROBADO
Tuvo el segundo tiempo. Puso todas las ganas del mundo aunque a veces la jugada pedía otra decisión.
ABDE
APROBADO
Faltó mucha más profundidad para llegar al área contraria y generar ocasiones de verdadero peligro
FORNALS
SUSPENSO
No fue el futbolista que tanto acierto ha mostrado en las últimas semanas.
CHIMY
APROBADO
Estuvo en una llegada cuando el partido se estaba terminando
CUCHO
APROBADO
Poco más de un cuarto de hora en el césped para disputar balones aunque sin ocasiones
PELLEGRINI
APROBADO
Nueve cambios en el once inicial y cinco en el transcurso del partido. No hubo manera de encontrar más que un empate.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete