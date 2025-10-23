Genk - Betis, las notas de los jugadores: sin GPS para encontrar la portería

Empate del Betis a domicilio (0-0) con el Genk en la tercera jornada de la fase de liga en la Europa League. Partido con escasa presencia ofensiva del equipo verdiblanco, que se quedó sin marcar por primera vez desde mediados de febrero.

El primer ... remate a portería del equipo bético este jueves llevó la firma de Riquelme con un lanzamiento centrado que atrapó el guardameta del Genk. Ya en el segundo tiempo, Pablo García lo intentó pero sin encontrar portería. Después de tres jornadas, el Betis cuenta con cinco puntos en la clasificación después de un triunfo y dos empates.

ASÍ JUGARON VALLES APROBADO Siguió con la mirada el inquietante balón que terminó en el poste cuando apenas quedaban diez minutos. En el inicio del segundo tiempo había estado atento para despejar un remate que se había complicado. AITOR APROBADO Cumplió a la hora de cerrar su costado. Apenas se le vio en incorporaciones al campo contrario. BARTRA APROBADO Volvía a ser titular y estuvo rápido para ir al corte en balones que tenían pinta de ser peligrosos. Bien en los despejes. VALENTÍN GÓMEZ BIEN Se va afianzando en la posición a base de estar en el sitio correcto en el momento exacto. RICARDO APROBADO Apenas se le vio en zona de ataque mientras que en labores defensivas cumplió sin más. ALTIMIRA SUSPENSO No fue una buena tarde para el centro del campo bético. Ni en la circulación ni en la anticipación a la hora de disputar balones divididos. DEOSSA SUSPENSO Volvió a jugar más de un mes después y hubo muchas fases en las que apenas se le vio. Intentó algún pase. Sustituido a la hora de partido. LO CELSO SUSPENSO No fue el Lo Celso que aparece en momentos claves para decidir un partido. Perdió algún balón en zona peligrosa. ANTONY APROBADO Parecía atascado, sin encontrar el espacio necesario para desplegar su fútbol. Además vio tarjeta pronto. Pellegrini decidió sustituirlo en el descanso. RIQUELME APROBADO Intermitente, dejando algunos detalles cerca del área. Se fabricó una ocasión que no culminó. Buen pase a Bakambu que el delantero no aprovechó BAKAMBU SUSPENSO Tuvo que ir en varias ocasiones a luchar los envíos en largo de sus compañeros porque el Betis también tiró de balonazos. Ocasión a pase de Riquelme que no aprovechó. PABLO GARCÍA APROBADO Tuvo el segundo tiempo. Puso todas las ganas del mundo aunque a veces la jugada pedía otra decisión. ABDE APROBADO Faltó mucha más profundidad para llegar al área contraria y generar ocasiones de verdadero peligro FORNALS SUSPENSO No fue el futbolista que tanto acierto ha mostrado en las últimas semanas. CHIMY APROBADO Estuvo en una llegada cuando el partido se estaba terminando CUCHO APROBADO Poco más de un cuarto de hora en el césped para disputar balones aunque sin ocasiones PELLEGRINI APROBADO Nueve cambios en el once inicial y cinco en el transcurso del partido. No hubo manera de encontrar más que un empate.

