Genk - Betis: Cambio de chip para coger vuelo también en Europa

Fue hace más de ocho meses cuando el Real Betis jugó en Bélgica, en aquella ocasión frente al KAA Gent, y puso la primera piedra de lo que fue el resto del caminar verdiblanco por la UEFA Conference League hasta disputar ... la final, la primera de su historia en una competición continental. No entró el equipo de Manuel Pellegrini entre los ocho primeros del tercer torneo europeo y el bombo lo cruzó con el conjunto belga en esa eliminatoria de clasificación para los octavos de final, que el conjunto verdiblanco ya afrontó con Isco y Antony, entre otros, y logró sentenciar en el partido de ida, disputado en el Ghelamco Arena, con aquel 0-3 final. Se consideraba un equipo menor el Gent, también por la diferencia existente entre el fútbol belga y el español, y se consideró en aquel momento que el Betis hizo aquella fría tarde-noche hizo lo que tenía que hacer, que no era otra cosa que clasificarse para los octavos de la Conference, así que el paso que hizo creerse de verdad al plantel, los técnicos, el club y todo el beticismo que podían hacer algo grande en el torneo lo dio la escuadra heliopolitana ante el Vitoria de Guimaraes, en aquel recordado 0 a 4 con un Bakambu absolutamente estelar.

Regresa hoy el primer equipo bético a tierras belgas, esta vez para batirse al KRC Genk, el equipo donde jugó el canterano bético Pozuelo, y en la ciudad de donde es natural Gaspercic -portero verdiblanco entre 2001 y 2003- y confirmar en la Europa League la buena trayectoria que los pupilos de Manuel Pellegrini están teniendo en el último mes entre el campeonato europeo y, sobre todo, LaLiga. Toda variación de competición supone un cambio de chip en plantilla y técnicos, pero el Betis tiene argumentos de sobra para tratar volver con los tres puntos en el equipaje y mantener la ilusión por hacer un papel importante ahora en la segunda competición continental.

Acabar el duelo ante el Genk con el triunfo en el bolsillo significará que el Betis se mantendrá invicto esta temporada en Europa -empató en el primer partido ante el Nottingham Forest y venció en el segundo en Bulgaria ante el Ludogorets-, acumularía dos triunfos consecutivos y podría verse en los puestos de privilegio de la clasificación de la fase de liga de la Europa League (es ahora noveno, aunque empatado con el Viktoria Plzen, que es octavo, con los mismos goles marcados, cuatro, y un gol menos recibido, uno de los checos, dos de los heliopolitanos). No es menos cierto que la competición europea no ha hecho más que comenzar y que después del partido en Bélgica quedarán otros cinco por disputarse, pero que el Betis se vaya colcando entre los ocho primeros confirmará que es uno de los favoritos esta campaña para llegar a las rondas finales de la Europa League.

No hay que desmerecer tampoco a ningún rival. Aunque el Genk ha bajado algún punto sus prestaciones en la presente temporada, es octavo en la Jupiler Pro League belga, su trayectoria europea ha incluido múltiples apariciones en la Champions League (1999, 2002, 2007, 2011, 2019), cuando el Betis sólo tiene registrada la histórica del 2005-06, y la Europa League. Su temporada continental más exitosa fue la 2016-2017, cuando llegó a los cuartos de final de la segunda competición continental, eliminando a equipos como el Athletic de Bilbao y el KAA Gent antes de ser superado por el Celta de Vigo. Pero no es menos cierto que el Betis debe demostrar sobre el terreno de juego la diferencia que el fútbol español tiene sobre el belga.

No incluyó en la convocatoria Manuel Pellegrini a Sofyan Amrabat. No tiene ningún problema importante el internacional marroquí, pero las pequeñas molestias que sufrió en el duelo de Bulgaria, que le obligaron a no jugar ante el Espanyol ni con su selección, aunque volviera a ser titular con el Betis frente al Villarreal, llevaron a que el cuerpo técnico, el equipo médico y el jugador decidieran ser cautos y tengan precaución de cara al calendario que viene, lo más próximo, el encuentro liguero del lunes ante el Atlético de Madrid. Así, dado que quedan días para dicho partido, el futbolista cedido por el Fenerbahce se quedó en Sevilla para restablecerse completamente (el martes se ejercitó con el grupo, pero con un vendaje sobre el cuádriceps de su pierna derecha) y llegar en plenas condiciones para el importante choque ante los de Simeone.

Valentín, Antony y nueve novedades

En el resto del equipo, el técnico chileno volverá a practicar rotaciones masivas. Ensayó el martes antes de viajar ayera tierras belgas con hasta nueve cambios en el once que empezó el duelo en Villarreal. Sólo se mantuvieron en dicha prueba Valentín Gómez y Antony. El hecho de que hasta el lunes no se juegue ante el Atlético, permite que Pellegrini siga contando con el de Osasco sin que haya riesgo de excesivo cansancio, amén de que el futbolista quiere seguir jugando para coger su punto más óptimo de cara a seguir sumando para el Betis, como ya ocurrió en tierras castellonenses, y con la vista más lejana puesta en Brasil y el Mundial del verano de 2026. Valles, Aitor en el lateral, Bartra, Ricardo Rodríguez, Deossa, Altimira, Lo Celso, Riquelme y Bakambu darán aire y descanso a los Pau López, Bellerín, Natan, Junior, Amrabat, Marc Roca, Fornals, Abde y el Cucho Hernández, que comenzaron en La Cerámica.

Real Betis: Valles; Aitor, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Deossa, Altimira; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu.

Árbitro: Elchin Masiyev (Azerbaiyán).

Estadio, hora y televisión: Cegeka Arena (Genk). 18.45 horas. Movistar Liga de Campeones (dial 60) y Movistar Plus+ (dial 7).

Pitará el partido el azerí Elchin Masiyev, que dirigirá su primer encuentro en la Europa League. Sí ha arbitrado un duelo de la fase previa de esta competición (Cluj - Sporting de Braga en agosto, con resultado 1-2) y cuatro en la Conference League entre 2022 y 2024. Fue el cuarto árbitro en la Supercopa de Europa entre el PSG y el Tottenham disputada este pasado verano. Nunca ha dirigido a equipos españoles y sí lo hizo con el Círculo de Brujas belga el año pasado en su triunfo por 2-0 ante el Heart of Midlothian escocés en la fase de liga de la Conference. Masiyev estará apoyado desde el VAR por el alemán Robert Schröder.