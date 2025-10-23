Suscríbete a
UEFA Europa League

Genk - Betis: Cambio de chip para coger vuelo también en Europa

Amrabat se quedó en Sevilla por precaución y Pellegrini volverá a rotar para tener metido a todo el equipo y tratar de hacer un buen partido

Los de Pellegrini vuelven a Bélgica para mantener la buena línea de juego y resultados, y para sumar un segundo triunfo seguido que los lleve a la zona noble de la clasificación

Así es el Genk, rival del Betis en la Europa League: su historia, jugadores destacados y algunos datos del equipo belga

Bakambu, a su llegada al aeropuerto de Sevilla Víctor Rodríguez
Jesús Sevillano

Fue hace más de ocho meses cuando el Real Betis jugó en Bélgica, en aquella ocasión frente al KAA Gent, y puso la primera piedra de lo que fue el resto del caminar verdiblanco por la UEFA Conference League hasta disputar ... la final, la primera de su historia en una competición continental. No entró el equipo de Manuel Pellegrini entre los ocho primeros del tercer torneo europeo y el bombo lo cruzó con el conjunto belga en esa eliminatoria de clasificación para los octavos de final, que el conjunto verdiblanco ya afrontó con Isco y Antony, entre otros, y logró sentenciar en el partido de ida, disputado en el Ghelamco Arena, con aquel 0-3 final. Se consideraba un equipo menor el Gent, también por la diferencia existente entre el fútbol belga y el español, y se consideró en aquel momento que el Betis hizo aquella fría tarde-noche hizo lo que tenía que hacer, que no era otra cosa que clasificarse para los octavos de la Conference, así que el paso que hizo creerse de verdad al plantel, los técnicos, el club y todo el beticismo que podían hacer algo grande en el torneo lo dio la escuadra heliopolitana ante el Vitoria de Guimaraes, en aquel recordado 0 a 4 con un Bakambu absolutamente estelar.

