Gaspercic: «Del Betis al único que no quiero recordar es a Lopera»

Ronny Gaspercic (Genk, Bélgica, 1969) jugó cuatro partidos en dos temporadas en el Real Betis entre la 2001-02 y 2002-03. Llegó a Heliópolis procedente del Extremadura y dejó huella por su calidad humana y la asunción de su papel como meta ... suplente a la sombra de Toni Prats. Ahora regenta con su familia dos hoteles en Genk, ciudad que visitará el cuadro verdiblanco para jugar este jueves el tercer partido de la fase de liga de la Europa League. Alojará a varios huéspedes béticos e irá al partido Gaspercic, que militó los ocho primeros años de su carrera deportiva en el club local. Algo desligado del fútbol pero con un ojo para sus exequipos, el guardameta internacional belga atiende a ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com para hacer memoria y hablar del inminente duelo.

«Dejé el fútbol hace años. Del Betis me fui al Alavés, Albacete y me retiré en el Westerloo. Ahora estoy trabajando en los hoteles de mi familia, en Genk. Mi hermano lleva uno y yo, otro. Mis padres empezaron con el negocio y cuando terminé en el fútbol me metí. Me gusta pero esto da mucho trabajo y hay que echarle tiempo. El fútbol ya lo tengo bastante de lado. De hecho, toda mi familia va a ver los partidos del KRC Genk cada fin de semana pero yo no suelo ir. No es que esté cansado del fútbol pero prefiero estar más tranquilo. Eso sí, el partido del jueves contra el Betis no me lo pienso perder. Tengo amigos en el Genk y cuando necesito algo puedo recurrir a ellos. Siempre me están diciendo que vaya y esta vez sí iré«, narra con un perfecto español después de tantos años en equipos de LaLiga y con la habitual simpatía con la que se integraba en cada vestuario.

La visita verdiblanca a Genk revolucionará una ciudad principalmente industrial de 66.000 habitantes y eso le viene bien a las empresas locales. «Los hoteles que llevamos son De Venne y De Schacht. Creo que sí vienen algunos aficionados del Betis porque revisando las reservas tenemos varias de nombres españoles, así que vendrán al partido. En el hotel que yo llevo tenemos sólo 24 habitaciones y aquí la mayoría de la gente viene a hacer deportes de naturaleza para estar en el bosque y la temporada buena es de mayo a septiembre», continúa Gaspercic, que hace cinco años que no está por Sevilla, a la que califica como »una ciudad preciosa, un sitio fantástico en el que vivir«.

Hablando ya del fútbol, para Gaspercic «el KRC Genk no es un equipo consistente. Tiene momentos de jugar muy bien pero en otros no tanto. Es verdad que en los últimos años ha tenido crecimiento y tiene jugadores que llegan para estar uno o dos años y luego se venden caros y eso le viene muy bien económicamente al club, pero si el Betis tiene un día normal debe ganar«. Y destaca del conjunto local a »un mediocentro veterano que se llama Hrosovsky. Lleva varios años en el club. Tiene buenos jugadores, otros más jóvenes. Es un buen equipo. En el Betis veo que Antony está muy bien y que tiene una plantilla bastante equilibrada«.

Sobre el ambiente en el estadio, el meta belga, que fue internacional por su país, señala que «la afición del Genk aprieta por momentos. Si está bien el equipo van 25.000 espectadores y eso es mucho en Bélgica. Claro que no es como la del Betis, que te sigue siempre pase lo que pase, pero el Genk es un buen club, muy correcto en su estructura y en su balance económico«.

Gaspercic estuvo en el Betis hace más de 20 años, jugó poco pero hace memoria y afirma que «del Betis, en general, tengo un buen recuerdo. La gente era muy amable y dejé muchos amigos. Estuve a gusto. Lo único que no quiero recordar es a Lopera, porque aún me debía dinero. Sólo con Lopera tengo un recuerdo chungo, pero así es la vida. Es una pena porque la mayoría de la gente era buena pero...«. Sobre los compañeros con los que convivió en la plantilla recuerda que sólo siguen en la dinámica del primer equipo del club Fernando, como asistente de Pellegrini, y Joaquín, mito y representante institucional. «No me extraña que ese sea su papel (ríe). Con Joaquín me eché muchas risas y me parece lógico que ahora esté representando al club. Denilson era muy buena persona, mejor que jugador. Luego me acuerdo también de Merino, Capi, Juanito, Belenguer... Mucha gente buena en ese equipo. Me quedo con los recuerdos bonitos, son más de 20 años y se nota que ahora el club ha crecido y está poco a poco al nivel que debe estar. Ha de competir siempre entre los cinco mejores de España, es su sitio. Es muy bueno que Pellegrini siga tantos años. Es la mejor señal, significa mucho. Si hay muchos cambios de entrenador es que las cosas no funcionan«.