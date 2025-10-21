Suscríbete a
+Palmera

Gaspercic: «Del Betis al único que no quiero recordar es a Lopera»

El meta belga jugó ocho años en el KRC Genk, rival verdiblanco este jueves en la Europa League: «Si el Betis tiene un buen día, ganará»

El Betis contará con el apoyo de más de 450 aficionados en Bélgica

Ronny Gaspercic, exportero del Betis, en una visita reciente a Sevilla
Ronny Gaspercic, exportero del Betis, en una visita reciente a Sevilla
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ronny Gaspercic (Genk, Bélgica, 1969) jugó cuatro partidos en dos temporadas en el Real Betis entre la 2001-02 y 2002-03. Llegó a Heliópolis procedente del Extremadura y dejó huella por su calidad humana y la asunción de su papel como meta ... suplente a la sombra de Toni Prats. Ahora regenta con su familia dos hoteles en Genk, ciudad que visitará el cuadro verdiblanco para jugar este jueves el tercer partido de la fase de liga de la Europa League. Alojará a varios huéspedes béticos e irá al partido Gaspercic, que militó los ocho primeros años de su carrera deportiva en el club local. Algo desligado del fútbol pero con un ojo para sus exequipos, el guardameta internacional belga atiende a ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com para hacer memoria y hablar del inminente duelo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app