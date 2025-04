Garitano: «Tenemos un partido vital contra el Betis»

Gaizka Garitano, entrenador de la UD Almería, señalaba en las previas del encuentro de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports ante el Real Betis que «a mí la seguridad me la dan las victorias. Si sigo perdiendo, se me agotará el crédito. Eso pasa aquí y en todos lados. Tenemos que demostrar que somos capaces, que tenemos un partido vital contra el Betis».

Hablaba el técnico vasco de la necesidad de obtener su primer triunfo liguero, algo que se les ha resistido durante las primeras catorce jornadas: «Lo estamos deseando todos. Necesitamos ganar, nos vendría genial una victoria por el trabajo que se hace todos los días y para todo el mundo se anime un poco. En esta situaciones se tiende a la depresión, a no confiar, porque esto va de resultados, pero en los últimos partidos hemos estado más cerca de la victoria. Necesitamos puntos y seguir creyendo. Sabía que iba a costar tiempo, pero pensaba que íbamos a obtener mejores resultados«.

«Desde el primer día creo en el trabajo y no he perdido energía, fe, motivación ni convicción. Les digo que hay un montón de futbolistas en Primera por calidad y saber dar la vuelta a las situaciones. Eso te curte mucho. La dinámica es mala, pero queda tiempo. Creo que estamos cerca y no nos vamos a rendir. No me voy a rendir. Y ese espíritu, mientras esté aquí, me encargaré de que nadie lo pierda. El primero que cree soy yo, y tenemos que demostrarlo en el campo«, manifestaba.

Por último, Garitano hablaba de la afición: «Estamos en un equipo que no gana, pero el comportamiento de la afición es magnífico. Recibimos mucho apoyo. Se vive un ambiente de unión, entrenamos bien, trabajamos, pero no llegan los resultados. Para él es un aprendizaje, ya que atravesamos por una situación difícil que se afronta con carácter. Va a tener nuestro apoyo siempre. A veces, en la vida pasan estas cosas y toca hacerles frente«.