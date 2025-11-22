Suscríbete a
+Palmera

Cedidos Betis

Galván pide tiempo para Petit: «Hay que darle paso poco a poco»

El nuevo entrenador del Mirandés también advirtió que «desconozco la situación del Betis, pero es un futbolista importante para nosotros, aunque ahora mismo no esté contando como titular»

El golazo de volea de Gonzalo Petit para darle el triunfo al Mirandés frente al Sporting

Gonzalo Petit toma mate antes del Mirandés - Burgos del pasado fin de semana
Gonzalo Petit toma mate antes del Mirandés - Burgos del pasado fin de semana CD Mirandés

J. S.

Jesús Galván, nuevo entrenador del CD Mirandés, compareció este viernes en la rueda de prensa previa al duelo de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion de Segunda división ante el Málaga en La Rosaleda, y fue cuestionado por la situación de Gonzalo Petit, delantero uruguayo ... que el equipo burgalés tiene cedido por el Real Betis.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app