Galván pide tiempo para Petit: «Hay que darle paso poco a poco»

Jesús Galván, nuevo entrenador del CD Mirandés, compareció este viernes en la rueda de prensa previa al duelo de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion de Segunda división ante el Málaga en La Rosaleda, y fue cuestionado por la situación de Gonzalo Petit, delantero uruguayo ... que el equipo burgalés tiene cedido por el Real Betis.

Se viene hablando en las últimas semanas de la posibilidad de que el club heliopolitano rompa el préstamo de Petit al Mirandés ya que se entiende en la secretaría técnica heliopolitana que el joven delantero uruguayo no está contando con las oportunidades y los minutos esperados, detalles importantes que debe recuperar ya que el exjugador del Nacional de Montevideo está en su primer año en Europa.

Por este asunto se le cuestionó a Galván en la rueda de prensa, pero el extécnico del Sevilla Atlético pidió tiempo para Petit: «Ha tenido participación en estos dos últimos partidos. En el primero, ante el Sporting de Gijón, marcó el gol de la victoria y en el otro tuvo 15 ó 20 minutos más el tiempo de prolongación. Es un futbolista al que hay que darle paso poco a poco. Seguramente tendrá más participación con tiempo. Es un jugador que nos da mucho», valoró.

Además, el entrenador sevillano también dijo que «desconozco la situación del Betis, pero Petit es un futbolista importante para nosotros, aunque ahora mismo no esté contando como titular».

Está pugnando Gonzalo Petit por el puesto de delantero con Carlos Fernández, futbolista criado en la cantera del Sevilla y que ya ha pasado por equipos como la Real Sociedad, el Granada y el Cádiz. El uruguayo es el segundo máximo goleador del Mirandés en la presente temporada, con cuatro tantos, dos menos que Carlos Fernández, que acumula 256 minutos más, y una asistencia en 14 encuentros oficiales (de los cuales sólo seis jugó como titular).