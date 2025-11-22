Galech Apezteguía, el árbitro del penalti ante el Espanyol, dirigirá el Betis - Girona

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha designado a Iosu Galech Apezteguía como el encargado de dirigir el encuentro entre el Real Betis y el Girona FC correspondiente a la 13ª jornada de LaLiga 25-26 previsto para mañana domingo a partir de las 16. ... 15 horas en el Estadio de la Cartuja. Juan Luis Pulido Santana será el colegiado que lo ayudará desde la sala VOR.

Se trata de un árbitro de infausto y reciente recuerdo para la afición bética. En esta misma temporada, en el Espanyol - Betis, Galech Apezteguía pitó penalti, tras revisarlo en la pantalla del VAR que hay en el terreno de juego, en un salto entre Valentín Gómez y Cabrera cuando el partido se encontraba en el descuento y el conjunto heliopolitano ganaba por 1 a 2. Dicha pena máxima fue detenida por Pau López, por lo que el equipo de Manuel Pellegrini se trajo para Sevilla los tres puntos de aquel encuentro correspondiente a la 8ª jornada del campeonato.

