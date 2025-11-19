Suscríbete a
La Fundación Real Betis celebrará mañana su primera Gala

En ella se presentará la Memoria anual de la Fundación y se premiará el compromiso social de cinco organizaciones

Valentín Gómez y su fichaje por el Betis: «Tenía casi todo avanzado en otro lado, pero me llamaron y no dudé en cambiar de planes»

Manuel Pellegrini y Rafael Gordillo, en un acto previo de la Fundación Real Betis
Manuel Pellegrini y Rafael Gordillo, en un acto previo de la Fundación Real Betis

Fede Tozzo

La Fundación del conjunto bético celebrará este jueves 20 de noviembre en la Galería ABC (20.00 horas) la Gala Fundación Real Betis Balompié, la primera que organiza la entidad y en la que se presentará la Memoria anual de la ... Fundación. Además, se reconocerá el compromiso social de cinco organizaciones mediante los primeros Premios Fundación Real Betis Balompié.

