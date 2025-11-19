La Fundación Real Betis celebrará mañana su primera Gala

La Fundación del conjunto bético celebrará este jueves 20 de noviembre en la Galería ABC (20.00 horas) la Gala Fundación Real Betis Balompié, la primera que organiza la entidad y en la que se presentará la Memoria anual de la ... Fundación. Además, se reconocerá el compromiso social de cinco organizaciones mediante los primeros Premios Fundación Real Betis Balompié.

Al acto acudirán representantes del Real Betis, personalidades del mundo social y deportivo, y una amplia representación verdiblanca. La Gala contará con la participación de los Fichajes Estrella de la Fundación, así como de jugadores del primer equipo y jugadoras del equipo femenino, cuya presencia pondrá en valor el compromiso del Club con los proyectos sociales y medio ambientales impulsados durante la temporada.

Juan Bustos y Sara Hormaechea serán los encargados de presentar el evento. Este tendrá también otros momentos destacados como el que protagonizarán sobre el escenario los Fichajes Estrella junto con Rafael Gordillo y jugadores del primer Real Betis.

Ángel Haro, el presidente del Real Betis Balompié, será el encargado de clausurar oficialmente el acto. Las actuaciones musicales de Pepe Begines y Kiko Veneno pondrán el broche final a este evento, el cual celebrará el compromiso social que realiza el Real Betis Balompié a través de su Fundación. Real Betis Televisión será la encargada de retransmitir la Gala de los primeros premios de la fundación heliopolitana.